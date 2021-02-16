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أخبار البلد

22.5 طن شهريا لكل قرية.. توزيع 90 طن مواد غذائية على أربع قرى مصرية

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 03:51 م
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم

بدأت مؤسسة صناع الخير للتنمية ومؤسسة ساويرس للتنمية وضمن جهودهما لدعم تطوير الريف المصرى من خلال مبادرة "بيت يحيمنى" لتنمية وتطوير القرى الأشد إحتياجًا  فى توزيع 90 طن مواد غذائية على أربع قرى مصرية هى قرى الإخيضر مركز المراغة بسوهاج وجور ماشين والجزائر بالوادى الجديد والمطيعة بأسيوط بواقع 22.5 طن شهريًا لكل قرية على مدار ثلاثة شهور. 
وأكد هانى عبدالفتاح المدير التنفيذى لصناع الخير أن انطلاق توزيع كراتين المواد الغذائية بالقرى الأربع جاء مواكبا لبدء المؤسستين جهود إعادة إعمار القرى الأربع وتم التوزيع بالتنسيق الكامل مع الأجهزة التنفيذية فى محافظات سوهاج وأسيوط والوادى الجديد ومن خلال فرق عمل صناع الخير فى المحافظات الثلاث وبالتعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية والمتطوعين فى هذه القرى .
وأشار عبدالفتاح الى أن جهود إعادة إعمار القرى الأربع سوف تتواصل الفترة القادمة بتنظيم قوافل طبية فى مجالات العيون وعدد من التخصصات الأخرى من خلال توقيع الكشف وعمل النظارات الطبية وإجراء العمليات الجراحية بالمجان تمامًا. 
من جانبها أكدت نورا سليم، المدير التنفيذي لمؤسسة ساويرس للتنمية، أن مبادرة "بيت يحميني" تم إطلاقها لتكون نموذجا عمليا لدور مؤسسات المجتمع المدني بالتعاون مع الجهاز الإداري للدولة في الارتقاء بمستوى معيشة الأسر الفقيرة داخل القرى الأكثر احتياجا عبر 3 محاور أساسية هي محور إعادة الإعمار ويتضمن خلق بيئة معيشية كريمة للأهالي من خلال هدم وإعادة بناء المساكن المتهالكة وترميم جدران وعمل أسقف وحمام ومطبخ سيراميك أرضيات ودهانات وباب وشباك وفرش المنزل فرش كامل بغرفتين "نوم وغرفة استقبال" وعدد من الأجهزة الكهربائية منها الغسالة والثلاجة والبوتاجاز والمحور الثانى هو محور تقديم الخدمات الطبية الضرورية ورفع الوعى تجاه العديد من القضايا والمحور الثالث هو عمل مشروعات تنموية صغيرة يتسفيد منها الاسر الاشد احتياج معدومى الدخل فى هذه القري 
يذكر أن مؤسسة ساويرس للتنمية و مؤسسة صناع الخير كانتا قد أطلقتا  مبادرة "بيت يحميني" لتنمية وتطوير القرى الأشد إحتياجًا من داخل قرية جورمشين 7 مركز باريس بمحافظة الوادي الجديد من خلال تنظيم قافلة طبية موسعة بالقرية تحت رعاية اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وضمت تخصصات الرمد والأطفال والباطنة.
22.5 طن شهريا لكل قرية.. توزيع 90 طن مواد غذائية على أربع قرى مصرية
22.5 طن شهريا لكل قرية.. توزيع 90 طن مواد غذائية على أربع قرى مصرية
22.5 طن شهريا لكل قرية.. توزيع 90 طن مواد غذائية على أربع قرى مصرية
22.5 طن شهريا لكل قرية.. توزيع 90 طن مواد غذائية على أربع قرى مصرية
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