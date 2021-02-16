بعد إعلان مولودهما الثاني.. انتقادات تطال الأمير هاري وميجان ماركل لهذا السبب

أعلن الأمير "هاري"، حفيد ملكة بريطانيا "إليزابيث الثانية"، وزوجته " ميجان ماركل " أمس الأول، الأحد، انتظارهما مولودهما الثاني، حيث جاء هذا الإعلان بالتزامن مع الفلانتين (عيد الحب)، وبعد 37 عامًا تحديدًا من إعلان الأميرة الراحلة "ديانا" خبر حملها في نجلها الثاني "هاري".. في يوم عيد الحب لعام 1984.





جدير بالذكر أن الإعلان عن خبر حمل دوقة ساسكس "ميجان ماركل" جاء بعد 5 أيام من إنجاب الأميرة "يوجيني"، ابنة عم الأمير "هاري"، مولودها الأول من زوجها "جاك بروكسبانك" في مستشفى بالعاصمة البريطانية لندن، وبعد يومين تقريبًا من مغادرتها المستشفى، وهو ما تسبب في انتقاد عدد من رواد منصات التواصل الاجتماعي للأمير "هاري" وزوجته، حيث أشار رواد إلى أن خبر الحمل سرق الأضواء من "يوجيني" للمرة الثانية.









يذكر أن الأميرة "يوجيني" ذات الـ30 عامًا هي الابنة الصغرى للأمير "أندرو"، الابن الثاني للملكة "إليزابيث الثانية"، وقد وضعت الأميرة مولودها في الـ9 من فبراير الجاري.





وتعليقًا على إعلان "هاري" و"ميجان" ، اللذين يقيمان حاليًا في ولاية "كاليفورنيا" الأمريكية، عن مولودهما المنتظر، أشار مجموعة من مستخدمي موقع التغريدات القصيرة "تويتر" إلى أنه كان يتعين على الزوجين الانتظار فترة أطول قبل إعلان الخبر بحيث يتيحا الفرصة لـ"يوجيني" لكي تعلن أولًا عن اسم مولودها وتشارك الصور الرسمية الأولى له.





وأضاف الرواد إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يسرق فيها خبر حمل الممثلة الأمريكية السابقة "ميجان ماركل" الأضواء من الأميرة "يوجيني"، حيث سبق أن أعلنت عن حملها في طفلها الأول من الأمير "هاري" لبقية أفراد العائلة المالكة البريطانية خلال حفل زفاف "يوجيني" الذي أقيم في شهر أكتوبر لعام 2018، قبل أيام من الإعلان الرسمي الذي أصدره قصر "باكنجهام" الملكي.





وجاء في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن إعلان خبر حمل "ميجان" في مولودها الأول "آرتشي" لأفراد العائلة والأصدقاء خلال حفل زفاف الأميرة "يوجيني" أثار غضبها تجاه ابن عمها "هاري".





يشار إلى أن خبر حمل "ميجان" في مولودها الأول قد أُعلن عنه رسميًا في 15 أكتوبر عام 2018، وجاء ذلك بالتزامن مع عيد الميلاد الـ59 لـ"سارة فيرجسون"، والدة "يوجيني".









وأكد العديد من محبي العائلة المالكة أن توقيت الإعلان عن خبر حمل "ميجان" في مولودها الثاني كان بدوره سيئًا، حتى وإذا كان غير مقصود، وكان من ضمن تعليقات الرواد: "سعيدة جدًا للزوجين.. لكن مرة أخرى لم تستطع ميجان أن تمهل يوجيني أسبوعًا قبل أن تسرق الأضواء منها.. أولًا في حفل زفافها والآن هذا الإعلان".



