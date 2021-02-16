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أخبار البلد

تحصين أكثر من 2 مليون رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 05:11 م
صدى البلد
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شيماء مجدي
تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا من الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالي ما تم تحصينه ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والتي بدأت يوم 6 فبراير 2021 بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.


وأوضح التقرير أنه تم تحصين مليون و15 ألفا و773 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية بينها " 608 آلاف و847 رأس أبقار، 344 ألفا و805 رأس جاموس، 53 ألفا و170 رأس أغنام، 8 آلاف و951 رأس ماعز" حتى 15 فبراير 2021.


وأوضح التقرير أيضًا انه تم تحصين 996 ألفا و275 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع بينها " 593 ألفا و172 رأس أبقار، 342 ألفا و303 رأس جاموس، 51 ألفا و313 رأس أغنام، 8 الاف و951 رأس ماعز، 536 راس جمال" حتى 15 فبراير 2021 ايضًا.


وناشد وزير الزراعة جميع المربين أصحاب الثروة الحيوانية ضرورة التجاوب مع الحملات المخصصة لتحصين الحيوانات والماشية ومساعدتهم لتحصين حيواناتهم، مؤكدًا أن الوحدات البيطرية على مستوى الجمهورية مجهزة بكافة الأدوات واللقاحات لنجاح الحملة، موضحا أن الحملة تتم من قرية إلى قرية من خلال التنسيق بين مختلف الأجهزة المعنية، فضلا عن توفير كافة المعدات والأدوات التي تحتاجها اللجان البيطرية ومنها مهام الأمان الحيوي، وضمان كفاءة اللقاحات المستخدمة خلال مراحل التداول، وتوفير المطهرات والملابس الواقية لأداء المهام الطبيب البيطرية وفقا لقواعد تطبيق الأمان الحيوي مع ضمان تدقيق بيانات التحصين.
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