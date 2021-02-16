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رئيس المعاهد الأزهرية: لدينا 2 مليون طالب والامتحان الشفوي لم يلغ

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 07:25 م
صدى البلد
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عادل نصار
قال الشيخ صالح عباس رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إن عدد طلاب الأزهر الشريف في جميع المراحل التعليمية يصل لـ 2 مليون طالب، مضيفا أننا نعمل على صالح الطلاب في ظل جائحة كورونا.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن الامتحانات الشفوية لم تلغ وتم التقييم حسب الامتحانات التحريرية ومكثفة بطريقة ما ونأخذ أكثر من مادة في ورقة واحدة.

قال الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إن الأعداد داخل اللجان في الامتحانات لن تزيد عن 14 طالبا في كل لجنة، وسيتم اتباع الاجراءات اللازمة والاحترازية لحماية الطلاب والمعلمين.


وأضاف عباس، في البث المباشر للأزهر الشريف، للإجابة عن استفسارات الطلاب وأولياء الامور بشأن امتحانات العام الحالي، أن مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الثالث الابتدائي تمت دراستهم حتى الآن ووافق شيخ الازهر على الاكتفاء بتقييم الطلاب من معلميهم، منوها بأنهم سيبدأون من الفصل الدراسي الثاني مباشرة دون اجراء امتحانات لهم.


وأشار إلى أنه تم الاتفاق على أن الامتحانات ستكون تحريرية فقط، وسيتم تعويض الامتحانات الشفوية، من خلال التقييم المستمر خلال الدراسة، منوها بأنه لا توجد امتحانات شفوية للطلاب.
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