شاهد.. البوستر الدعائى الأول لـ مسلسل الاختيار 2

طرح المنتج تامر مرسى البوتسر الدعائى الاول لمسلسل "الاختيار2
" والمقرر طرحه فى الموسم الرمضاني 2021.
وتصدر كل من النجم كريم عبد العزيز والنجم أحمد مكى البوستر وعلق تامر مرسى :" الاختيار 2، رمضان 2021 ان شاء الله"
وقال المخرج بيتر ميمي، إن مسلسل الاختيار 2 سيكون بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي وإياد نصار، مشيرا إلى أن الحلقات تتضمن أحداثا وملفات مختلفة عن العام الماضي.
وأضاف بيتر ميمي خلال مداخلة هاتفية في برنامج كلمة أخيرة المذاع على قناة أون إى، أن الحلقة الثانية من مسلسل " الاختيار 2" اسمها "حتي لا ننسي"، مؤكدا أن موضوعات الحلقات ستكون من احداث سنة 2012 من زاوية جديدة ومجموعة جديدة من الشهداء من الداخلية منذ عام 2013 حتى عام 2020 .
وعلم "صدى البلد" من مصادر خاصة بأن المخرج بيتر ميمي قام بتصوير أحداث اعتصام رابعة العدوية على مدار الايام الماضية في أحد الأماكن بطريق مصر اسكندرية الصحراوي.
وأوضح بيتر ميمي، أن انتاج هذه المسلسلات ليس لها علاقة بفكرة المكسب والخسارة
والربح من وراء العمل ولكننا نتحدث ونعمل علي مشروع وطني
للأجيال القادمة
حتى تعرف تاريخ وطننا، مؤكدا أن الانتاج والمعارك والمظاهرات في المسلسل ستكون
أقوى من
الجزء الأول.
يتناول العمل بطولة جديدة من بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بالغالى والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن، على أن يعرض المسلسل على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسى، حيث من المتوقع أن يقدم عملا ضخما للغاية خاصة في ظل وجود نجمين كبيرين بحجم كريم عبد العزيز وأحمد مكى.