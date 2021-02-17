شاهد.. البوستر الدعائى الأول لـ مسلسل الاختيار 2

وأضاف بيتر ميمي خلال مداخلة هاتفية في برنامج كلمة أخيرة المذاع على قناة أون إى، أن الحلقة الثانية من مسلسل " الاختيار 2" اسمها "حتي لا ننسي"، مؤكدا أن موضوعات الحلقات ستكون من احداث سنة 2012 من زاوية جديدة ومجموعة جديدة من الشهداء من الداخلية منذ عام 2013 حتى عام 2020 .

وعلم "صدى البلد" من مصادر خاصة بأن المخرج بيتر ميمي قام بتصوير أحداث اعتصام رابعة العدوية على مدار الايام الماضية في أحد الأماكن بطريق مصر اسكندرية الصحراوي.