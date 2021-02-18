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مرأة

منها فقدان الحساسية.. 4 أعراض تخبرك بها يديك عن صحتك

الخميس 18/فبراير/2021 - 01:30 م
صدى البلد
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لمياء الياسين
الأيدي هي من أولى أجزاء الجسم التي تظهر عليها علامات الشيخوخة، ولكن يمكن أن تشير أيضًا إلى بعض المشكلات الصحية. يقول الأطباء أن حالة يديك يمكن أن تكون نتيجة للعديد من التغييرات الطبية التي تحدث في أماكن أخرى من الجسم.


إليك  4 أعراض يجب الانتباه لها من أجل الحفاظ على صحتك، وقد تخبرك بها يديك وتكون علامة على مشاكل في الكبد، خاصة إذا كان عمرك يزيد عن 50 عامًا إليك أبرزها وفقا لموقع باريت سايد

مناطق حمراء على يديك
إذا لاحظت وجود مناطق حمراء على يديك ، يجب أن تحصل على استشارة طبية لمعرفة السبب الحقيقي لذلك. في هذه الأثناء ، حاول التبديل إلى نظام غذائي صحي

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راحة اليد تفوح منه رائحة العرق
التعرق المفرط قد يكون بسبب الضغط العصبى وفرط نشاط الغدة الدرقية وفي حالة فرط التعرق ، وهو التعرق المفرط ، يمكنك تجربة مضادات التعرق القوية. يمكنك أيضًا إجراء عملية طبية لمحاربة فرط التعرق.

فقدان الحساسية والوخز
أحيانًا نستيقظ ونشعر بأننا فقدنا الحساسية في أجزاء معينة من الجسم ، وعندما نتحرك يبدأ الشعور بالوخز. عادة ما يكون ذلك لمجرد أننا ضغطنا على العصب الحسي لفترة طويلة. الوخز هو الوقت الذي يحتاجه العصب للعودة إلى العمل.

في بعض الحالات ، يمكن أن تكون هذه الأعراض في اليدين علامة على مشكلة أكثر خطورة مثل تنكس عنق الرحم فقر الدم أو مرض السكري. إذا كنت تعاني غالبًا من فقدان الحساسية في يديك دون سبب واضح ، فاذهب واستشر طبيبك.

أظافر ضعيفة

يمكن أن تكون الأظافر الضعيفة أو المتشققة من أعراض نقص الزنك . الزنك مهم حقًا لصحتنا ، فهو يعزز التئام الجروح ، ويساعد الخلايا على الانقسام ، ويقوي جهاز المناعة. أضف بعض الأطعمة الغنية بالزنك إلى نظامك الغذائي مثل الشوفان والمكسرات واللحوم. يوصي الأطباء أيضًا بتناول الزنك كمكمل إذا كان مستواه منخفضًا في جسمك.
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