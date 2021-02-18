نشرة المرأة| هنا زاهد بإطلالة رياضية.. وأضرار شرب الشاي يوميا على الأطفال

نشر موقع صدى البلد عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم أبرزها.بإطلالة رياضية نور الزاهد تستعرض جمالها نشرت البلوجر نور الزاهد، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة رياضية تخطف الانظار داخل الجيم.مهم للنساء.. تناولي كوبًا من اليانسون على الريق وشاهدي النتيجة يحتوي اليانسون على العديد من الفوائد الصحية، على الرغم من استخدام بذور اليانسون بكميات صغيرة نسبيًا، إلا أنها تحتوي على كمية جيدة من العديد من المغذيات الدقيقة الهامة في كل حصة.بإطلالة شتوية.. لقاء الخميسي تفاجئ متابعيها على إنستجرام نشرت البلوجر نور الزاهد، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة رياضية تخطف الانظار داخل الجيم.يؤثر على العظام.. أضرار غير متوقعة لشرب الأطفال الشاي يوميا يعتاد الكثير من الأطفال على رؤية الأهل يتناولون الشاي والقهوة في الصباح، مما يدفعهم إلى تجربة ذلك، ولكن لا يسمح للأطفال في سنهم الصغيرة بتناول الشاي الأحمر، ويمكن استبدال الشاي بالأعشاب المفيدة او الشاي الأخضر إليك أضرار شرب الشاى للأطفال تزيد مخاطر السكري.. 5 أطعمة احذري من إعطائها لطفلك يبدأ العديد من الأطفال في تناول الأطعمة التي تحتوي على الكثير من السكر في سن مبكرة جدًا إليك أبرز الأطعمة التى لا ينبغي منحها لطفلك على الإطلاق وفقا لموقع برايت سايد.