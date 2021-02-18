نشرة المرأة| هنا زاهد بإطلالة رياضية.. وأضرار شرب الشاي يوميا على الأطفال

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على الرغم من استخدام بذور اليانسون بكميات صغيرة نسبيًا، إلا أنها تحتوي على كمية جيدة من العديد من المغذيات الدقيقة الهامة في كل حصة.