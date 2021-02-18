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مرأة

نشرة المرأة| هنا زاهد بإطلالة رياضية.. وأضرار شرب الشاي يوميا على الأطفال

الخميس 18/فبراير/2021 - 08:01 م
صدى البلد
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لمياء الياسين
نشر موقع صدى البلد عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم أبرزها.

يحتوي اليانسون على العديد من الفوائد الصحية، على الرغم من استخدام بذور اليانسون بكميات صغيرة نسبيًا، إلا أنها تحتوي على كمية جيدة من العديد من المغذيات الدقيقة الهامة في كل حصة.


نشرت البلوجر نور الزاهد، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة رياضية تخطف الانظار داخل الجيم.

يعتاد الكثير من الأطفال على رؤية الأهل يتناولون الشاي والقهوة في الصباح، مما يدفعهم إلى تجربة ذلك، ولكن لا يسمح للأطفال في سنهم الصغيرة بتناول الشاي الأحمر، ويمكن استبدال الشاي بالأعشاب المفيدة او الشاي الأخضر إليك أضرار شرب الشاى للأطفال

يبدأ العديد من الأطفال في تناول الأطعمة التي تحتوي على الكثير من السكر في سن مبكرة جدًا إليك أبرز الأطعمة التى لا ينبغي منحها لطفلك على الإطلاق وفقا لموقع برايت سايد.
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