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توك شو

نوع سجائر كان يفضلها صدام حسين خلال محاكمته.. فيديو

الخميس 18/فبراير/2021 - 07:40 م
صدام حسين
صدام حسين
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البهي عمرو
كشفت رغد صدام حسين ابنة الرئيس العراقي الأسبق، نوع السجائر التى كان يتناولها والدها خلال محاكمته، قائلة إن والدها كان يدخن سجائر " كوهيبا"، وأنه خلال محاكمته كان يطلبها باستمرار.


وتابعت رغد صدام حسين أنها استقبلت رسالة من والدها خلال تواجدها فى المحكمة، بعد موافقة من الجانب الأمريكي.


وأضافت رغد في حوار على قناة "العربية"، أن أول رسالة تلقتها من والدها كانت عبارة عن 4 أسطر، وكانت هناك أجزاء كثيرة محذوفة، وعرضت الرسالة على الهواء.


وتابعت : " حتى مذكرات صدام حسين تم حذف أجزاء كثيرة منها"، وحول إمكانية لعبها دورا سياسيا، قالت: "كل شيء وارد ومطروح على الساحة، كل الخيارات وكل الاحتمالات".


وخلال اللقاء، قالت رغد صدام حسين إن والدها  ”لا يحب الحروب، لكن موقع بلاده ومكانتها وثروتها أجبرته على اتخاذ قرارات الحروب كواجب أخلاقي".


واعتبرت أن وقت حكم صدام حسين كان عزاً للعراق، لكنها اعترفت أن والدها كان يتعامل بقسوة في حالات معينة.


وأضافت رغد: "عندما يكون رئيسك صدام حسين عليك أن تختار بين الرخاء والحرية"، مشيرة إلى والدها لم يكن يستعمل معها أو مع أخواتها القسوة والترهيب كما يشاع.


في سياق آخر، أشارت رغد صدام حسين إلى أن الإيرانيين استباحوا العراق بعد غياب السلطة الحقيقية.
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