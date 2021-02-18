الشوط الأول.. ميلان يتقدم على النجم الأحمر.. واليونايتد يكتفي بهدف في سوسيداد





رادوفان بانكوف بالخطأ في مرماه.



ودفع ستيفانو بيولي مدرب ميلان بمهاجمه الكرواتي الجديد ماريو ماندزوكيتش أساسيا لأول مرة، قبل أيام قليلة من دربي تكسير العظام أمام إنتر ميلان في قمة الدوري الإيطالي.

وجاء الهدف الوحيد بالشوط الأول من توقيع تشكيل ميلان: حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما الدفاع: بيير كالولو – فيكايو توموري – أليسيو رومانيولي – تيو هيرنانديز الوسط: سواليهو ميتي – إسماعيل بن ناصر – سامو كاستييخو – رادي كرونيتش – أنتي ريبيتش الهجوم: ماريو ماندزوكيتش كما سجل برونو فيرنانديز هدف مان يونايتد الوحيد بالشوط الأول بعد تمريرة رائعة من راشفورد.

أنهي فريق ميلان الشوط الأول متقدما بهدف دون رد في شباك النجم الأحمر، ضمن مباريات ذهاب دور الـ 32 للدوري الأوروبي.