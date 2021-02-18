أخبار النادي الأهلي.. غياب الحاوي والشحات.. وقرار جديد من موسيماني قبل رحلة تنزانيا

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي تمديد الراحة السلبية للاعبيه يوم آخر.

حقق نادى الزمالك الفوز علي منافسه الاهلي بنتيجة 28-27 في المباراة التى اقيمت علي الصالة المغطاة لهيئة استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الرابعة من المرحلة الثانية لبطولة دوري المحترفين .





يحل فريق الأهلي ضيفا ثقيلا على سيمبا بطل تنزانيا لخوض لقاء الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولي بدوري أبطال أفريقيا التي يحمل المارد الأحمر لقبها علي حساب الزمالك في النهائي الشهير الذي جري في 27 نوفمبر الماضي باستاد القاهرة.



