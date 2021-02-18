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رياضة

الدوري الأوروبي.. توتنهام يضع قدما في دور الـ16 بفوز كبير على وولفسبيرجر

الخميس 18/فبراير/2021 - 10:05 م
صدى البلد
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أحمد هاني
حقق فريق توتنهام هوتسبير فوزا كبيرا على حساب نظيره وولفسبيرجر، بنتيجة 4-1 في ذهاب دور الـ32 من الدوري الأوروبي، على ملعب "بوشكاش آرينا".

وسجل توتنهام هدف التقدم عن طريق هيونغ مين سون في الدقيقة 13 مستغلًا كرة عرضية من بيل حولها سون برأسية في الشباك.

وفي الدقيقة 28 سجل توتنهام هدفا ثانيا عن طريق جاريث بيل، بعدما تلقى تمريرة قبل أن يدخل منطقة الجزاء ويراوغ المدافع ثم سدد الكرة في الشباك.

واستطاع توتنهام تسجيل هدف ثالث عن طريق لوكاس مورا في الدقيقة "34"، في حين قلص وولفسبيرجر النتيجة عن طريق ميشائيل لينادل في الدقيقة 55.

وفي الدقيقة 90 سجل توتنهام هدف رابع عن طريق كارلوس فينيسيوس.
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