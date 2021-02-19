بإطلالة عصرية.. وعد تتألق في أحدث ظهور لها





تألقت وعد في الصور بإطلالة عصرية، حيث ارتدت بنطلون باللون الأبيض مع سترة قطنية بنفس اللون ونسقت معهما جاكيت أنيق اتسم بأنه جمع بين اللون الأبيض والأسود.





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وانتعلت وعد حذاء أنيق ذو كعب عالي باللون الأسود، فيما تزينت ببعض الإكسسوارات التي منحتها إطلالة متكاملة.





أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت وعد على خصلات شعرها المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها.



