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مرأة

ببنطال جلد.. المطربة وعد تتألق في جلسة تصوير جديدة وإطلالة ساحرة

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 02:12 م
صدى البلد
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آية التيجي
خضعت الفنانة الخليجية وعد لجلسة تصوير جديدة ، ونشرتها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات على إنستجرام، وظهرت فيها بإطلالة ساحرة وعصرية ، وهو ما أبرز رقة وجمال إطلالتها.

وتألقت وعد فى الصور بإطلالة عصرية، مرتدية قميص طويل باللون الأبيض و بأكمام طويلة وواسعة بحزام شفاف حول خصرها ، وارتدت عليه بنطال من الجلد باللون الجملي ، وعليه بوت طويل باللون البيج والبني، وهو ما أعطاها إطلالة رقيقة وعصرية.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت وعد على تسريحة ويفي مميزة وقامت بترك خصلات شعرها منسدلة عبر اكتافها بطريقة انسيابية ناعمة.

ووضعت وعد  بعض اللمسات الناعمة من الماكياج؛ حيث اختارت احمر شفاه باللون الكشميري، مع الماسكرا والكحل الأسود والآي لاينر و الاي شادو، وطلاء اظافر باللون النبيتي القاتم.

وتزينت وعد ببعض الإكسسوارات الناعمة ؛ حيث اختارت اساور وقلادة مميزة باللون الذهبي ، ونالت إطلالتها إعجاب متابعيها على موقع التواصل الاجتماعى.

وإليكم الصورة التي شاركتها الفنانة وعد وتبرز تفاصيل إطلالتها..
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