ببنطال جلد.. المطربة وعد تتألق في جلسة تصوير جديدة وإطلالة ساحرة

خضعت الفنانة الخليجية

وعد لجلسة تصوير جديدة ، ونشرتها

عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات على إنستجرام، وظهرت فيها بإطلالة ساحرة وعصرية ، وهو ما أبرز رقة وجمال إطلالتها.