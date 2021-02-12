ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بإطلالة عصرية.. وعد تخطف أنظار متابعيها في أحدث ظهور لها

الجمعة 12/فبراير/2021 - 08:30 ص
وعد
وعد
Advertisements
هاجر هانئ
حرصت الفنانة السعودية وعد على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، بصورة جديدة لها من أحدث ظهور لها.

وتألقت وعد في الصور بإطلالة عصرية، حيث ارتدت جيبة متوسطة الطول باللون اللبني لا تحمل أي نقوشات أو تطريزات مع قميص ذا أكمام طويلة باللون الأبيض و ذا خطوط طولية باللون الأسود.

اقرأ إيضا..

وانتعلت وعد حذاء صيفي ذا كعب عالي باللون الأبيض، فيما تزينت بمجموعة من المجوهرات الخلابة و الفخامة مما منحها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية،فاعتمدت وعد على خصلات شعرها المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة مما كشف عن جمال ملامحها.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

مين أحلى.. أحدث ظهور لـ مي سليم وشقيقاتها بفساتين أنيقة

بلوك جديد.. رضوي الشربيني تفاجئ متابعيها بهذه الإطلالة

بجمبسوت أسود .. ابنة فيفي عبده تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

بإطلالة أنيقة.. زوجة ماجد المصري تتألق برفقته في أحدث ظهور لها

بفستان أحمر.. سالي عبد السلام تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

لن تتوقع.. سعر خرافي لـ فستان مايا دياب في ليلة رأس السنة

ترشيحاتنا

استادات تدرس إقامة احتفالية لـ الأهلي عقب التتويج ببرونزية كأس العالم

على وضعك.. الأهلي يوجه رسالة خاصة لـ الشناوي عقب التتويج بالبرونزية

غول فلوس.. سعر البيتكوين يصل لأكبر قيمة له في التاريخ

وزير التعليم يعرض خطة استكمال الدراسة والامتحانات على لجنة الأزمات خلال ساعات

المتظاهرون بـ تركيا يضعون إردوغان في موقف محرج.. شاهد

صباح البلد يستعرض تهنئة النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب للنادي الأهلي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة عصرية.. وعد تخطف أنظار متابعيها في أحدث ظهور لها

أقل من 250 ألف جنيه.. أفضل 5 سيارات زيرو من فئة السيدان موديل 2021| صور

كواليس مسرحية أشرف عبد الباقي قبل عرضها الليلة.. صور