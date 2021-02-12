بإطلالة عصرية.. وعد تخطف أنظار متابعيها في أحدث ظهور لها





وتألقت وعد في الصور بإطلالة عصرية، حيث ارتدت جيبة متوسطة الطول باللون اللبني لا تحمل أي نقوشات أو تطريزات مع قميص ذا أكمام طويلة باللون الأبيض و ذا خطوط طولية باللون الأسود.





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وانتعلت وعد حذاء صيفي ذا كعب عالي باللون الأبيض، فيما تزينت بمجموعة من المجوهرات الخلابة و الفخامة مما منحها إطلالة متكاملة.





أما من الناحية الجمالية،فاعتمدت وعد على خصلات شعرها المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة مما كشف عن جمال ملامحها.



