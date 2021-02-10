بـ جيب بيليسيه.. المطربة وعد تشارك متابعيها جلسة تصوير جديدة

حرصت الفنانة الخليجية

وعد مشاركة متابعيها جلسة تصوير جديدة ، ونشرتها

عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات على إنستجرام، وظهرت فيها بإطلالة ساحرة وانيقة للغاية، وهو ما عبر عنه متابعيها عبر التعليقات.