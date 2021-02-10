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مرأة

بـ جيب بيليسيه.. المطربة وعد تشارك متابعيها جلسة تصوير جديدة

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 11:14 م
المطربة وعد السعودية
المطربة وعد السعودية
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آية التيجي
حرصت الفنانة الخليجية وعد مشاركة متابعيها  جلسة تصوير جديدة ، ونشرتها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات على إنستجرام، وظهرت فيها بإطلالة ساحرة وانيقة للغاية، وهو ما عبر عنه متابعيها عبر التعليقات.

وتألقت وعد فى الصور وهي ترتدي جيب بيليسيه باللون الأسود، وعيه توب كت باللون الأسود، واختارت عليهم جاكيت جد باللون الذهبي ومزود بقطعة من الفرو من الاعلى ، وهو ما أعطاها إطلالة رقيقة وعصرية.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت وعد على تسريحة ويفي مميزة وقامت بترك خصلات شعرها منسدلة عبر اكتافها ووجهها بطريقة انسيابية ناعمة.

ووضعت وعد  بعض اللمسات الناعمة من الماكياج؛ حيث اختارت احمر شفاه باللون الموف ، مع الماسكرا والكحل الأسود والآي لاينر و الاي شادو، وطلاء اظافر باللون النبيتي القاتم.

وتزينت وعد ببعض الإكسسوارات الناعمة ؛ حيث اختارت اساور وقرطين وقلادات مميزة باللون الذهبي ، ونالت إطلالتها إعجاب متابعيها على موقع التواصل الاجتماعى.

واليكم الصورة التي شاركتها الفنانة وعد وتبرز تفاصيل إطلالتها..
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