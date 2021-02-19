ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

وزير البترول يشهد توقيع مذكرتى تفاهم بين شركة شملبرجير وجامعتى السويس والمستقبل

الجمعة 19/فبراير/2021 - 10:32 ص
وزير البترول خلال
وزير البترول خلال التوقيع
Advertisements
مايكل عياد
شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية توقيع مذكرتى تفاهم عبر تقنية الفيديوكونفرانس بين شركة شلمبرجير العالمية وجامعتى السويس والمستقبل في مجال التدريب والبحث العلمى لطلبة كليات هندسة البترول بالجامعتين ، وقع المذكرتين المهندس كريم بدوى المدير التنفيذي لشركة شلمبرجير لمصر وشرق المتوسط والدكتور السيد الشرقاوى رئيس جامعة السويس والدكتور عبادة سرحان رئيس جامعة المستقبل بحضور المهندس طارق رزق الرئيس التنفيذى لشركة شلمبرجير لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.


وأكد الملا عقب التوقيع أن هذه الاتفاقيات تعكس اهتمام الوزارة وشركاءها الأجانب بتدريب وتنمية قدرات شباب الدارسين وتجهيزهم لسوق العمل من خلال التدريب العملى في مواقع العمل الفعلية ، مشيرًا إلى أننا نعيش في عصر التحول الرقمى والتكنولوجيات المتطورة وأن ذلك يستلزم إعداد جيل متمكن وقادر على المنافسة عالميًا في كافة مجالات الصناعة البترولية.
ومن جانبه أكد بدوى أن شلمبرجير تولى أهمية قصوى لتنمية قدرات العنصر البشرى في ضوء ايمانها بجهود وزارة البترول ورؤية الاهتمام بتدريب الكوادر الشابة ضمن برنامج تطوير وتحديث القطاع كعنصر أساسى لاستكمال النجاحات ، مشيرًا إلى فخر الشركة بالعمل مع الجامعات المصرية لإعداد أجيال من الشباب قادرة على المنافسة عالميًا في المستقبل ، كما أعرب عن تطلع الشركة لمزيد من التعاون مع الجامعات المصرية بهدف ربط المناهج الدراسية بالواقع العملى وتوفير فرص تدريب للشباب على أحدث التقنيات والمعدات وأساليب العمل المتقدمة.
وبموجب مذكرتى التفاهم ستقوم شلمبرجير بتقديم برامج تدريبية لتأهيل وتدريب طلاب قسم هندسة البترول بكليات الهندسة والتكنولوجيا بالجامعتين سواء افتراضيًا أو في مركز شلمبرجير بمدينة 6 أكتوبر من خلال توظيف الخبرات والإمكانيات المتعددة التى تتمتع بها الشركة حيث يعد المركز أكبر وأحدث المراكز العالمية المزودة بأعلى التقنيات والمعدات الحديثة فى هذا المجال بالإضافة إلى إتاحة البرمجيات الحديثة وفائقة التطور فضلًا عن الدعم والمساندة العلمية للأبحاث ومشروعات الطلبة وإتاحة الخبرات في المجالات المختلفة لتدريب الطلبة وتنمية قدراتهم وكذلك التدريب في مجال السلامة والأمن الصناعى والحفاظ على البيئة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

شركات بترول عالمية: مصر من أهم الوجهات الاستثمارية في العالم

إتفاقية تعاون بين "جامعة المستقبل" و" شلمبرجيه مصر" للتدريب على هندسة البترول

عبر بوابة مصر للاستكشاف.. إطلاق أول مزايدة عالمية للبحث عن البترول والغاز

هل ينخفض سعر البنزين والغاز بعد طرح أول مزايدة عالمية.. برلماني يجيب

برلمانى يوضح سبب طرح أول مزايدة عالمية للبحث عن البترول فى مصر

بعد إطلاق أول مزايدة عالمية.. برلمانية: مصر تسعى لتعزيز مواردها من المواد البترولية

ترشيحاتنا

أعمال يوم الجمعة.. الإفتاء توصي بـ ٨ أمور تستمر حتى مغرب اليوم

تحرك برلماني عاجل بشأن أزمة مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

محمد الشرنوبي لزوجته: نجاحي لا يعني لي شيئا بدونك

"الصعايدة بيشحنوا بناتهم القاهرة عشان يشتغلوا خدامات".. تامر أمين يوضح حقيقة تصريحه.. فيديو

الأرصاد تكشف حالة الطقس وخريطة سقوط الأمطار اليوم بالمحافظات

دعاء للميت مستجاب .. احرص عليه في أوقات استجابة الدعاء

Advertisements

تحرك عاجل من النواب ضد تامر أمين بسبب تصريحاته عن الصعايدة والفلاحين

تبدأ من الشهر المقبل.. إجراءات جديدة لتسجيل العقارات وإدخال المرافق

مكسبي تتحدى بي إن سبورت بقناة جديدة

رغم اعتذاره.. بلاغ للنائب العام ضد تامر أمين بعد تصريحاته عن الصعايدة

قطع المياه عن 16 منطقة في القاهرة.. غدا

للمأذون وأولياء الأمور.. عقوبات تصل للحبس والغرامة بسبب زواج القاصرات

"الصعايدة بيشحنوا بناتهم القاهرة عشان يشتغلوا خدامات".. تامر أمين يوضح حقيقة تصريحه.. فيديو

أخبار الرياضة.. مهاجم يوفنتوس يوافق على الانتقال لنادي الزمالك.. محمد صلاح يستعد لـ إيفرتون بـ اللعبة.. عبدالله جمعة يقرر الرحيل عن الزمالك

طقس الخليج| سحب رعدية في السعودية.. وانخفاض الحرارة بالإمارات والكويت

ملاك العقارات يترقبون ماذا سيحدث في 4 مارس.. مصير قضايا صحة التوقيع.. ما هي طرق تسجيل العقارات الجديدة في الشهر العقارى

الأرصاد تكشف حالة الطقس وخريطة سقوط الأمطار اليوم بالمحافظات

بادرة طيبة.. ماذا قالت الصحف التونسية عن الحملة الزملكاوية للتجديد لـ ساسي؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الكوارع لـ نجلاء الشرشابي بـ 3 وصفات

بملابس ملفتة.. منة فضالي تستعرض أناقتها في أحدث ظهور

دراسة تفجر مفاجأة: 20% من سكان العالم لا يشعرون بالبرد