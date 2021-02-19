فوائد بالجملة.. تناول كوب من الشوفان قبل النوم وشاهد النتيجة

والشوفان غني بألياف بيتا جلوكان القابلة للذوبان، والتي لها فوائد عديدة، ويساعد في تقليل مستويات الكوليسترول والسكر في الدم، ويعزز بكتيريا الأمعاء الصحية ويزيد من الشعور بالامتلاء.



