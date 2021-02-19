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فوائد بالجملة.. تناول كوب من الشوفان قبل النوم وشاهد النتيجة

الجمعة 19/فبراير/2021 - 10:03 م
فوائد الشوفان
فوائد الشوفان
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نهى هجرس
تشير الدراسات إلى أن الشوفان ودقيق الشوفان لهما العديد من الفوائد الصحية، وتشمل هذه فقدان الوزن، وانخفاض مستويات السكر في الدم وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

وكشفًا لما قدمه موقع healthline، إليكم أهم فوائد تناول الشوفان على الصحة.

الشوفان غني بالكربوهيدرات والألياف، ولكنه يحتوي أيضًا على نسبة عالية من البروتين والدهون مقارنة بمعظم الحبوب الأخرى، فهي غنية جدًا بالعديد من الفيتامينات والمعادن.

ويحتوي الشوفان على العديد من مضادات الأكسدة القوية، بما في ذلك أفينانثراميد، وقد تساعد هذه المركبات في خفض ضغط الدم وتوفر فوائد أخرى.

والشوفان غني بألياف بيتا جلوكان القابلة للذوبان، والتي لها فوائد عديدة، ويساعد في تقليل مستويات الكوليسترول والسكر في الدم، ويعزز بكتيريا الأمعاء الصحية ويزيد من الشعور بالامتلاء.

وقد يقلل الشوفان من خطر الإصابة بأمراض القلب عن طريق خفض كل من الكوليسترول الكلي وكوليسترول LDL وحماية الكوليسترول الضار من الأكسدة.

وبسبب الألياف القابلة للذوبان بيتا جلوكان، الشوفان قد يحسن حساسية الأنسولين ويساعد على خفض مستويات السكر في الدم.
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