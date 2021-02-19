لبنان.. قرار عاجل بشأن تفجيرات مرفأ بيروت

أعلن مجلس القضاء الأعلى في لبنان، الجمعة، موافقته على تعيين قاضي تحقيقات جديد لتفجيرلت مرفأ بيروت وهو القاضي طارق بيطار، رئيس محكمة الجنايات في بيروت، خلفا للقاضي فادي صوان.





ويشار الي ان وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية ماري كلود، قد اقترحت اسم القاضي بيطار خلفا لصوان لتولي التحقيقات في قضية انفجار مرفأ بيروت بحسب سكاي نيوز.









وكان قد تم استبعاد القاضي صوان بقرار من محكمة التمييز، بعد دعوى "الارتياب المشروع" المقدمة من الوزيرين المدعى عليهما في القضية، وهما غازي زعيتر وعلي حسن خليل.





وكانت تفجيرات عنيفة قد وقعت في الرابع من أغسطس الماضي بنرفا بيروت لقي علي اثرها ولقي 200 شخص حتفهم عندما انفجرت كمية ضخمة من نترات الأمونيوم كانت مخزنة بمرفأ العاصمة لسنوات بشكل غير آمن بجانب اصابة الآلاف وتدمير أحياء بأكملها.



