أهم الأخبار.. غيابات بالجملة في فريق ليفربول اليوم.. وتعليق جريء من إبراهيم عيسى على شائعة إلغاء تدريس الآيات القرآنية

نشر "صدى البلد"، عددًا من الأخبار الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية..





هل يجوز السؤال عن راتب الخاطب قبل الخطوبة؟ الإفتاء تجيب.. فيديو

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال تقول صاحبته "هل يجوز سؤال الأهل عن راتب الخاطب المتقدم للزواج من ابنتهم؟

6 غيابات عن فريق ليفربول قبل لقاء إيفرتون بالدوري الإنجليزي

يستعد فريق ليفربول لمواجهة نظيره فريق إيفرتون مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ْاتحاد الكرة: نعترف بوجود أخطاء تقنية تخص الـVAR

أكد أحمد حسام عوض، عضو اللجنة الثلاثية التي تدير الاتحاد المصري أن هناك عيوبا ومشاكل في تقنية الفيديو الموجودة في الدوري المصري.

«شبح عروس».. حالة رعب تصيب زوجين بسبب لقطات كاميرا مراقبة بمنزلهما.. شاهد

صُدم زوجان بريطانيان وتملكت منهما حالة هلع عقب مشاهدة لقطات مصورة سجلتها كاميرات مراقبة المزودة بخاصية كاشف الحركة في محل إقامتهما، حيث فوجئا بظل أو خيال يتحرك في أنحاء المنزل بعد منتصف الليل بقليل، ووصفا هذا الخيال بكونه أشبه بـ"شبح عروس".

أمى كانت بتهزقنى.. هدير عبد الناصر تروى كواليس دورها بـ " لؤلؤ"

قالت الفنانة هدير عبد الناصر، إن ترشيحها لدورها فى مسلسل لؤلؤ جاء من المخرج محمد سامى، لافتة إلى أنهما تقابلا لأول مرة فى معهد الفنون المسرحية عند لقائه بالوجوه الجديدة للطلبة بالمعهد.

بسبب فضيحة لقاحات كورونا.. وزير الصحة الأرجنتيني يستقيل من منصبه

أعلن وزير الصحة الأرجنتيني، خينيس جونزاليس جارثيا اليوم السبت، استقالته من منصبه إثر فضيحة تتعلق بتوزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

قامت بسبب ناقة واستمرت 40 عامًا.. حكاية "البسوس" أشهر حرب فى تاريخ العرب

عاش العرب الجاهليين حياة قاسية، فدائما ما كان العربي الجاهلي فى حروب وصراعات، ولعل أشهر تلك الحروب هي حرب "البسوس" والتى استمرت لمدة 40 عاما ومات فى خلالها العديد من الاروح ، ولكن الذى لا يعرفه الجميع ان هذه الحرب والتى كانت قد قامت بسبب قتل جساس بن مرة لـ كليب بن ربيعة أبرزت العديد من الاشعار التى ما زلت متواجدة على ألسنة الناس حتى الآن.

بعد الحلقة الاخيرة من مسلسل لؤلؤ .. تعرف علي اسعار سيارات مي عمر

انتشرت مؤخرا صور من مسلسل لؤلؤ بطولة مين عمر وهي تستقل سيارات فارهة ضمن أحداث المسلسل الذي يحكي قصة فتاة عاشت في ملجأ ايتام ، لكن صوتها المميز كان السبب في تغيير حياتها لتصبح مطربة شهيرة لكن تدفع ثمن شهرتها ونجاحها العديد من الخسائر خلال مشوارها الفني .

الصحة: تسجيل 610 حالات إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و49 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، عن خروج 399 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 136889 حالة حتى اليوم.

الدولة تخضع للابتزاز.. تعليق جريء من إبراهيم عيسى على شائعة إلغاء تدريس الآيات القرآنية والأحاديث

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن الدولة تتعرض لقدر هائل من الابتزاز، من داخلها وخارجها، مضيفا أن معركة التعليم ليست بالسهلة، بل صعبة للغاية، وعلينا جميعا إدراك هذا الأمر.