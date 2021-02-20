«شبح عروس».. حالة رعب تصيب زوجين بسبب لقطات كاميرا مراقبة بمنزلهما.. شاهد

صُدم زوجان بريطانيان وتملكت منهما حالة هلع عقب مشاهدة لقطات مصورة سجلتها كاميرات مراقبة المزودة بخاصية كاشف الحركة في محل إقامتهما، حيث فوجئا بظل أو خيال يتحرك في أنحاء المنزل بعد منتصف الليل بقليل، ووصفا هذا الخيال بكونه أشبه بـ" شبح عروس ".





وجاء في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الخميس، أن المالك "دارين باليستر" كاد يسقط من فراشه عندما تفقد تسجيلات كاميرات المراقبة بعد استيقاظه في الساعات الأولى من صباح يوم الثاني من يناير الماضي ليكتشف أن الكاميرات رصدت "خيالًا" يتحرك في الأرجاء على نحو غامض.









وأكد "باليستر" وشريكة حياته "جيسيكا ماسون"، وهما في الـ27 من العمر، أنهما شعرا بوجود أمر غريب كأن شخصًا آخر في منزلهما بمقاطعة "ميرسيسايد" الواقعة شمال غرب إنجلترا.





وشارك "باليستر" اللقطات التي سجلتها كاميرات المراقبة في وقت لاحق عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث قوبلت بتفاعل من قبل متابعيه، الذين أعربوا في تعليقاتهم عن تعجبهم حيال هذا الموقف، ووصل الأمر إلى نصيحة البعض له بـ"حرق المنزل".





وأشار إلى أنه انتبه إلى هذه اللقطات عبر خاصية كاشف الحركة بكاميرات المراقبة، إذ تلقى إشعارًا بوجود حركة ما في بيته تلك الليلة بعد منتصف الليل بنحو نصف ساعة، وهو ما دفعه إلى إيقاظ "ماسون" حيث عرض عليها اللقطات وواجهت بدورها صعوبة في تفسيرها، وتملك الذعر من الزوجين نتيجة لذلك.









واستطرد أن بعض أصدقائه أشاروا إلى أنه من المحتمل أن "ماسون" هي التي تظهر في اللقطات، لكنه أكد أن ذلك مستحيل لأنها كانت نائمة في ذلك الوقت، وأضاف أنه منذ انتقالهما للإقامة بهذا المنزل وهما يشعران بوجود "شيء ما لا يمكنهما تفسير ماهيته"، حيث يشعران وكأن ثمة شخص ما متواجدًا حولهما، بحسب وصفه، ذلك رغم أنه لم يكن يصدق إطلاقًا بوجود الأشباح.



