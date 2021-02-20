ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

وزيرة الصحة تتوجه إلى الإسماعيلية لمتابعة سير العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل

السبت 20/فبراير/2021 - 09:33 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد غالي
توجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إلى محافظة الإسماعيلية، صباح اليوم السبت، لمتابعة سير العمل بالمرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن زيارة الوزيرة تأتي في إطار حرصها على المتابعة الميدانية لبدء العمل بالمرحلة الأولى للمنظومة الجديدة والتي انطلقت في محافظة الإسماعيلية يوم الثلاثاء الماضي، لافتًا إلى أن الوزيرة ستتابع أيضًا التجهيزات الجارية للمرحلة الثانية بهدف تفعيل المنظومة بكامل طاقتها بالمحافظة.

وأشار"مجاهد" إلى أنه من المقرر أن تتفقد الوزيرة عددًا من المستشفيات ووحدات طب الأسرة المدرجة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية، والاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

يذكر أن المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل تضم 6 محافظات هم (الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء) والتي انطلقت بها المنظومة يوم 17 فبراير من العام الجاري، و(بورسعيد) التي انطلقت بها المنظومة بها في يوليو 2019، بالإضافة إلى محافظتي (السويس وأسوان) والمقرر إطلاق المنظومة بهما خلال الفترة المقبلة.
Advertisements
Advertisements

أمطار ورياح لمدة 48 ساعة قادمة.. الأرصاد تحذر من موجة جديدة على البلاد

بتوقيع وزير التعليم.. الجدول الرسمي النهائي لـ امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي يصل المديريات استعدادا لتطبيقه

إهانة لا تغتفر.. الخارجية السودانية تصدر بيانا شديد اللهجة ضد إثيوبيا

مصرع 9 أشخاص وإصابة 6 آخرين في تصادم أتوبيس بسيارة نقل بالسويس

أحرجت العريس .. عروس تطلب طلبا غير لائق في حفل زفافها.. شاهد

قطع المياه عن 16 منطقة رئيسية في القاهرة اليوم

دعاء التحصين من الحسد والعين بـ4 سور قرآنية.. رددها بعد صلاة الفجر

مصري الجنسية.. بيان مهم للداخلية الفلسطينية بعد العثور على جثة قذفتها أمواج البحر بغزة

دعاء للميت في شهر رجب من 18 كلمة يُشفع فيه النبي ويسقيه من يده الشريفة

الأعلى للجامعات يجتمع لمناقشة القرارات حول التيرم الثاني والامتحانات.. اليوم

الدولار بـ 15.69 جنيه.. أسعار العملات الأجنبية بمستهل تعاملات السبت

انخفاض واضح..ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المدة الزمنية المناسبة.. دراسة: 3 أشهر بين جرعات لقاح كورونا تزيد من فعاليته

سعر ومواصفات سيفيك 2021 أشهر طرازات هوندا فى مصر.. صور

محتشمة وعلى الموضة.. 10 صور تكشف أناقة أمل حجازي في عيد ميلادها