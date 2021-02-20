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مرأة

نشرة المرأة والصحة.. سعر خرافي لـ ساعة مي عمر في أحدث ظهور لها.. والمصابون بأمراض اللثة المزمنة أكثر تأثرا بمضاعفات كورونا

السبت 20/فبراير/2021 - 01:59 م
صدى البلد
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هاجر هانئ
نشر موقع «صدى البلد» اليوم، السبت، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة، نستعرض أبرزها:


حرصت الفنانة مي عمر على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورا جديدة لها خلال استعدادها للظهور في برنامج "معكم".


توجد الكثير من العادات الغذائية التى طرأت على البشر تتسبب في تدمير صحتهم وتعرضهم للموت، ومن بينها تناول الحبوب المكررة.


أوضحت دراسة حديثة أن الفاصل الزمني مدته ثلاثة أشهر بين جرعات لقاح أكسفورد المضاد لفيروس كورونا يؤدي إلى فعالية اللقاح بشكل أعلى، وأن الجرعة الأولى يمكن أن توفر حماية تصل إلى 76 في المائة في الأشهر الفاصلة بين الهجمتين.


أكد الدكتور مجدى بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن أمراض الفم تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب وأمراض الرئة المزمن والتعرض لمضاعفات شديدة أو الوفاة بـ فيروس كورونا.


قد تتجزأ أعراض الضغط النفسي الحاد من شخص لآخر، ولكل مرحلة قد يختلف فيها أعراض الضغط النفسي، ففي البداية قد تكون غير ملحوظة، ولكن فيما بعد قد تظهر على هيئة مشاكل لا يستطيع الشخص تخطيها.


الاحتياج اليومى من فيتامين د، وهل هو فعال فعلا في مكافحة الإصابة بالفيروسات؟ سؤال يتبادر إلى ذهن الكثيرين، خاصة أن فيتامين "د" ضمن المكملات الغذائية التي قد تتناولها لرفع المناعة والمساعدة فى الحفاظ على كثافة العظام، إلا أنه على الرغم من فوائدها العديدة فإن الإفراط فى تناوله يمكن أن يؤدي للعديد من المخاطر.
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