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اقتصاد

اقتصاد سوريا|رغم الحصار.. شركات سورية تعود إلى الأسواق بمنتجات بديلة

الأحد 21/فبراير/2021 - 01:57 ص
صناعة البلاستيك
صناعة البلاستيك
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قسم الاقتصاد
نجحت الشركة العربية السورية للصناعات الإلكترونية سيرونكس في إيجاد حلول بديلة لتجاوز الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية والتي تسببت بإيقافها عن إنتاج الشاشات منذ نحو عام عبر استثمار المعامل الموجودة لطرح منتجات متنوعة.

مدير عام الشركة المهندس لؤي ميداني أشار لمراسل وكالة الأنباء السورية  " سانا" إلى أن الحصار الاقتصادي على سوريا عمومًا حال دون تمكن الشركة من تأمين مستلزمات إنتاج الشاشات وتجميعها ما جعلها تلجأ إلى معامل النجارة والبلاستيك والستيربور والدارة المطبوعة الميكانيك مبينا أن معملي البلاستيك والستيربور يعملان بثلاث ورديات وخلال أيام العطل الأسبوعية لتأمين الطلبات الواردة إليهما من السيور البلاستيكية وأحواض الغسالات وألواح العزل.

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الشركة استطاعت الصمود بوجه الإجراءات القسرية من خلال معاملها وتمكنت من طرح منتجات بديلة كالمنظمات الكهربائية باستطاعة 10 آلاف شمعة وفق ميداني الذي أكد أن سيرونيكس لن تتوقف عن محاولاتها تأمين مستلزمات الإنتاج الخاصة بتصنيع الشاشات وعودة منتجاتها الرائدة إلى الأسواق.

وكشف ميداني أن معمل البلاستيك ارتبط هذا العام بعدة عقود أهمها عقد مع المؤسسة السورية للمخابز بقيمة 250 مليون ليرة لصناعة السيور البلاستكية وعقدان مع شركتين في القطاع الخاص لتصنيع 26 ألف حوض غسالة وطلبات توريد صناديق المخابز لافتًا إلى أن القيمة الإجمالية للعقود الخاصة بمعمل البلاستيك تصل إلى 318 مليون ليرة حتى تاريخ اليوم حيث تعمل الشركة على تلبية طلبات القطاع العام والخاص على مدار العام من ضمنها نماذج وبلوكات الستيربور بقياسات مختلفة.

ويحتوي معمل البلاستيك حسب مدير معمل المكونات بالشركة المهندس عبد الله المصري على عدة آلات مختلفة الاستطاعات تبدأ من 120 طنا إلى 2000 طن وتنتج أوزانا تبدأ من 20 غراما إلى 10 كيلوغرامات مؤكدًا أن الشركة لم تتوقف عن العمل خلال الأزمة رغم المخاطر التي كانت تواجه العمال.

وعن إنتاج معمل الستيربور أوضح مديره المهندس باسم ميلاني أنه يتضمن ألواح العزل الحراري والصوتي إضافة لزوايا التغليف الخاصة بالأجهزة التلفزيونية وملحقاتها وبعض الإضافات الأخرى حسب الطلب ويتألف من آلة التنفيس والقولبة وآلات البلوك وإنتاج كتل المواد العازلة مشيرًا إلى أن المعمل استطاع إصلاح بعض الآلات في السنوات السابقة بسواعد وطنية.


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