اقتصاد سوريا|رغم الحصار.. شركات سورية تعود إلى الأسواق بمنتجات بديلة

نجحت الشركة العربية السورية للصناعات الإلكترونية سيرونكس في إيجاد حلول بديلة لتجاوز

أحادية الجانب المفروضة على سورية والتي تسببت بإيقافها عن إنتاج الشاشات منذ نحو عام عبر استثمار المعامل الموجودة لطرح منتجات متنوعة.