ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تقرير.. تعثرات أتليتكو تقرب برشلونة وريال مدريد من صدارة الليجا

السبت 20/فبراير/2021 - 08:00 م
صدى البلد
Advertisements
القسم الرياضي
قدم نادي ليفانتي أكبر الهدايا لفريقي برشلونة وريال مدريد، بعدما أسقط أتليتكو مدريد مساء اليوم السبت، وتغلب على الروخيبلانكوس بثنائية نظيفة، ليشتعل الصراع على قمة الدوري الإسباني.

وسقط أتليتكو مدريد في فخ الخسارة أمام ليفانتي بهدفين دون رد، مساء اليوم السبت، في المواجهة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الإسباني.

وفقد أتليتكو مدريد 7 نقاط في آخر 4 مباريات، ليتوقف رصيده عند النقطة 55 بصدارة جدول ترتيب االدوري الإسباني.

موقف ريال مدريد من الصدارة

أصبح ريال مدريد على بعد 6 نقاط من صدارة الليجا، وفي حالة فوزه بمباراة الليلة أمام بلد الوليد سيقلص الفارق لـ3 نقاط، مع مباراة أكثر عن أتليتكو.

موقف برشلونة من الصدارة

برشلونة لديه 46 نقطة وفي المركز الثالث، ولديه مباراة غدا مع قادش، وفي حالة فوز البلاوجرانا سيرتقي للنقطة 49، ويكون على بعد 6 نقاط من أتليتكو مدريد المتصدر.

سقط أتليتكو مدريد في فخ الخسارة أمام ليفانتي بهدفين دون رد، مساء اليوم السبت، في وأصبح الفارق بين أتليتكو والوصيف ريال مدريد 6 نقاط، ومن المقرر أن يلعب الملكي مساء اليوم السبت مع بلد الوليد.


ترتيب الدوري الإسباني بعد خسارة أتليتكو مدريد "صورة"
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بدون ميسي.. برشلونة يفوز 2-0 على إلتشي في الدوري الإسباني

اللقب يبتعد.. ريال مدريد يتعرض لهزيمة أمام ليفانتي بالدوري الإسباني

سواريز يقود أتلتيكو مدريد للابتعاد بالصدارة بعد الفوز برباعية على قادش

ليفانتي يقدم هدية لـ ريال مدريد وبرشلونة ويهزم أتليتكو بثنائية في الليجا

ترشيحاتنا

مقطع محذوف.. شاهد الرقصة المثيرة للجدل لـ اليسار مع نزار الفارس

بعد مرور 3 دقائق.. إيفرتون يسجل الهدف الأول في شباك ليفربول

الأرصاد تحذر من موجة برودة وأمطار جديدة.. فيديو

«الأعلى للجامعات»: مد العام الدراسي 3 أسابيع

أغلى تكريم في حياتي.. تركي آل شيخ ينشر صورة مع ولي العهد السعودي

تسجيل العقارات في صالح المواطن.. خالد أبو بكر: صحة التوقيع لا مساس بها.. فيديو

Advertisements

الزمالك يتصدر والمقاصة يطيح الأهلى من الوصافًة .. ترتيب الدوري المصري

تغيير طاقم تحكيم مباراة الزمالك وتونجيث السنغالي.. تفاصيل

خاص | سيبوني في حالي.. حسام عاشور يكشف حقيقة رحيله عن الاتحاد السكندري

الحضري في نادي الذيد الإماراتي

الرد سيكون قاسيا.. جماهير المريخ السوداني تهاجم نجم الأهلي السابق

لإنقاذ الفريق.. جماهير ليفربول تنتظر وفاء محمد صلاح بوعده أمام إيفرتون

لاعب جالطة سراي السابق: أتمنى تصعيدي للفريق الأول بالزمالك.. أحلم باللعب في برشلونة.. وجيلنا مهتم بالسوشيال ميديا (حوار)

وزير الرياضة ينهي الجدل: أزمة الحجز على أرصدة الزمالك في طريقها إلى الحل

هداف الدوري العراقي يكشف لـ صدى البلد حقيقة اقترابه من الأهلي

بعد مرور 3 دقائق.. إيفرتون يسجل الهدف الأول في شباك ليفربول

ليفربول ضد إيفرتون .. ريتشارلسون يمنح كتيبة أنشيلوتي التقدم بالشوط الأول

أخبار الرياضة| حسم الجدل بشأن الحجز على أرصدة الزمالك.. إصابة مروان محسن.. حقيقة اقتراب هداف الدوري العراقي من الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس لؤلؤ تفصيل.. إطلالات مثيرة لـ مي عمر

شعرك بيقع .. 7 طرق منزلية تمنع تساقطه

لا تصلح للحياة .. تفاصيل كارثة ولاية تكساس الأمريكية بسبب الطقس