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أخبار العالم

بعد اتهامه أمريكا بدعم الإرهاب.. أردوغان يتودد لـ بايدن مجددًا

السبت 20/فبراير/2021 - 08:17 م
رجب طيب أردوغان وجو
رجب طيب أردوغان وجو بايدن (أرشيفية)
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محمد عثمان
أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، أن المصالح التركية والأمريكية، تفوق الخلافات القائمة بين البلدين، موضحًا أن بلاده ترغب في تحسين التعاون مع واشنطن.

وقال أردوغان في تصريحات تلفزيونية: "تركيا تؤمن بأن المصالح المشتركة مع الولايات المتحدة، تفوق الآراء المختلفة الخاصة بنا، مؤكدًا أنه يرغب في تعزيز التعاون طويل الأجل، وفقًا لوكالة "رويترز".

وأضاف: "تركيا ستستمر من جانبها، في القيام بدورها بطريقة تليق بالروابط الاستراتيجية المشتركة بين البلدين الحليفين".

وأشار الرئيس التركي، إلى أن العلاقات الأمريكية التركية، مرت باختبار حقيقي مؤخرًا.

وشهدت العلاقات بين الحليفين في حلف الناتو، توترًا بسبب عدد من القضايا الساخنة، حيث أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على تركيا في ديسمبر الماضي، بسبب شراء الأخيرة منظومة صواريخ إس-400 الروسية، وهو ما يتنافى مع النظام الدفاعي للدول الأعضاء بحلف الناتو.

كما سبق وأن اتهم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الولايات المتحدة، برئاسة جو بايدن، بدعم قوات حزب العمال الكردستاني، في سوريا والعراق، والذي تعتبره تركيا منظمة إرهابية ويعتبره نظام أردوغان على وجه الخصوص تهديدًا وجوديًا.
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