تونس.. تحذير خطير من البنك المركزي بشأن هجمات سيبرانية

دعا البنك المركزي التونسي البنوك ومؤسسات الإقراض أمس، الجمعة، إلى رفع مستوى اليقظة واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لدعم السلامة والوقاية من التهديدات السيبرانية.





وبحسب صحيفة "الشروق" التونسية، أبرز البنك أنّ تطوّر تكنولوجيا الإعلام ورقمنة المعاملات الإلكترونيّة أفسح المجال أمام تنامي الهجمات السيبرانية على مستوى الأنظمة المالية.





وحثّت مؤسّسة الإصدار في هذا السياق البنوك ومؤسّسات الإقراض على تأمين مخططّاتها لاستمرار النشاط والتأكد من فاعليتها وقدرتها على ضمان تواصل المهام الرئيسيّة لها. وأبرزت ضرورة إعلامها بكلّ إجراءات اليقظة المتخذة وبكل التحذيرات والعمليّات المشبوهة عبر البريد الإلكتروني [email protected]

ودعا البنك المركزي، من جهة أخرى، المتصرّفين في البنية التحتية والدفوعات والتسوية، ضمن بيان ثان أصدره، أمس الجمعة، إلى رفع مستوى اليقظة في مواجهة التهديدات السيبرانية بهدف دعم سلامة الدفوعات وضمان الاستقرار المالي ضمن إطار يتسم أكثر فأكثر بتزايد التهديدات السيبرانية.

ودعا البنك المركزي المتصرّفين في البنية التحتية في مجال الدفوعات والتسوية إلى اتخاذ كل الاجراءات الضروريّة في الوقت الملائم لتواصل النشاط وضمان فاعلية هذه المخططات وقدرتها على ضمان استمرار المهام الأساسيّة.

وأوصى البنك المركزي التونسي، من جهة أخرى، بضرورة إعلامه بكل اجراءات اليقظة المتخذة وبكل التحذيرات والعمليات المشبوهة عبر البريد الالكتروني [email protected]

وتأتي توصيات البنك المركزي التونسي في ظل تعرّض البنك الدولي العربي لتونس إلى محاولات لهجمات سيبرانية الخميس المنقضي.