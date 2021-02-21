آخر موعد للتسجيل في الدورة العامة للملكية الفكرية غدا

أعلنت أكاديمية البحث العلمي عن فتح باب التسجيل للدورة العامة للملكية الفكرية الخاصة بمصر – لعام 2021 من خلال التعليم عن بعد بواسطة الأنترنت DL101AEG21S1 وتنظمها الأكاديمية الوطنية للملكية الفكرية بمصر بمكتب براءات الاختراع بالتعاون مع المنظمة الدولية للملكية الفكرية "الوايبو"، علي أن يكون آخر موعد للتسجيل في الدورة هو 22 فبراير 2021 من خلال الرابط التالي https://welc.wipo.int/acrp/program/dl?cid=DL101AEG21S1





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تبدأ الدورة اعتبارًا من 8 مارس و حتى 25 إبريل 2021، ولإنشاء حساب لأول مرة علي موقع الدورة برجاء الولوج إلى الرابط التالي. https://welc.wipo.int/authpage/signin.xhtml .









وتقدم هذه الدورة المبادئ الأساسية للملكية الفكرية طبقًا لقانون حماية الملكية الفكرية المصري رقم 82 لسنة 2002، حيث تتناول هذه الدورة مجالات الملكية الفكرية الرئيسية وهي الملكية الصناعية والملكية الأدبية، لتشتمل الملكية الصناعية على البراءات ونماذج المنفعة والعلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية والنماذج الصناعية وحقوق حماية الأصناف النباتية.