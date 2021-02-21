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رياضة

يد الزمالك: مستحقات اللاعبين تأثرت بعدم استكمال الموسم

الأحد 21/فبراير/2021 - 05:09 ص
صدى البلد
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محمد سمير
أكد حمادة عبد الباري رئيس جهاز كرة اليد بنادي الزمالك، أن عدم استكمال الموسم الماضي أثر على مستحقات اللاعبين.

وقال عبد الباري لبرنامج الماتش مع هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "طلبنا استكمال الموسم الماضي قبل مواجهة الأهلي الأخيرة بيوم واحد".

وأردف: وافقنا على تأجيل مباريات الموسم الماضي على أن تستأنف المسابقة بعد بطولة العالم ولم يحدث جديد.

وأكد أن عدم استكمال الموسم الماضي تسبب في إيقاف جزء من مستحقات لاعبي الزمالك الخاصة بنسبة المشاركة.

وأتم: ثلاثة فرق وافقت على استكمال الموسم الماضي بقائمة الموسم ذاته وهم الزمالك وسبورتنج والجيش.
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