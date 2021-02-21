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رياضة

أخبار الرياضة| سيمبا يستفز الأهلي.. وطبيب الزمالك يفجر مفاجأة عن إصابة كابتن الفريق.. وموقف عبد الحفيظ من عقاب كهربا

الأحد 21/فبراير/2021 - 08:09 ص
صدى البلد
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محمد سمير
نشر موقع "صدى البلد" الاخباري، على مدار الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد ، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية والعالمية.


كشف هشام نصر، رئيس اتحاد كرة اليد عن موقفه من الخطاب الذي أرسله نادي الزمالك، للمطالبة باستكمال الموسم القديم 2019 – 2020.

أشاد نهاد قهوجى، نجم منتخب تركيا السابق بمصطفى محمد مهاجم فريق جالاتا سراي بعد الأداء المميز الذى ظهر به خلال فوز جالاتا سراي على مضيفه فريق ألانيا سبور بهدف، ضمن منافسات الجولة الـ 26 من الدوري التركي.

أعلنت تقارير برازيلية منذ قليل عن وفاة والدة النجم البرازيلي المعتزل رونالدينهو، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.

أصدر نادي النجوم ، أحد أندية دوري القسم الثاني، بيانًا رسميًا توعد خلاله الإسماعيلي، بسبب عدم تنفيذ غرامة المحكمة الرياضية الدولية "كاس" بخصوص صفقة انضمام إبراهيم حسن لاعب الدراويش الأسبق، للزمالك في صيف 2018.

طالب أحمد حسام "ميدو"، مهاجم توتنهام الإنجليزي الأسبق، إدارة ليفربول بالبحث عن سبب الإصابات المتتالية داخل الفريق.


أكد حماده عبد الباري رئيس جهاز كرة اليد بنادي الزمالك ان عدم استكمال الموسم الماضي أثر على مستحقات اللاعبين.


أكد أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، أنه سيكون هناك مكافأت للأندية الصاعدة للممتاز حال فوزه بانتخابات رئاسة اتحاد الكرة.


أعرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، عن سعادته بالانتصار بنتيجة (1-0)، خلال مواجهة بلد الوليد، في إطار منافسات الجولة 24 من الليجا، في معقل الأخير "نيوفو جوسي زورييلا".


أكد إيهاب أمين، لاعب منتخب مصر لكرة السلة، أن إصابته في مباراة الفراعنة أمام الرأس الأخضر التي جمعت بينهما أمس السبت، في المرحلة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية رواندا 2021، عبارة عن كسر في الأنف.


قال الإعلامي هاني حتحوت، إن اقتراح جماهير الزمالك بشراء تيشيرتات، فرجاني ساسي، لتوفير الموارد المالية، التي قد تسهل مهمة التجديد للنجم التونسي، فكرة جيدة لكنها حالمة.


قال علي أبا بشر، نائب رئيس نادي المريخ السوداني، إنه يتقدم بالشكر لإدارة الأهلي على الحفاوة، وحسن الاستقبال في مصر.


كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، حقيقة شكوى المريخ السوداني من لاعب الفريق محمود عبد المنعم "كهربا"، على خلفية دخوله في مشادة مع لاعبي الفريق السوداني خلال لقاء الفريقين بالجولة الأولى من دوري أبطال إفريقيا.


أكد أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، أن الزمالك يحتاج لاستقرار إداري.


أكد أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه حصل على أعلى الأصوات في انتخابات الزمالك 2014 .


أشعل نادي سيمبا التنزاني أجواء مباراته ضد الأهلي المقررة يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية للمجموعة الأولى لدوري أبطال أفريقيا.


طالب ديديه جوميز المدير الفني لفريق سيمبا التنزاني، اللاعبين بضرورة التحلي بالروح والقوة خلال المباراة المقبلة أمام الأهلي.

وفي أول رد فعل من النجم البرازيلي رونالدينهو علي وفاة والدته ، قام بتغيير صورة حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بوضع صورة سوداء حدادا علي والدته التي فارقت الحياة عن عمر يناهز 71 عام .


أكد أحمد سمير لاعب الزمالك السابق وطلائع الجيش الحالي، أنه ينافس محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي في مركزه بمنتخب مصر.

أكد شادي محمد لاعب النادي الأهلي السابق أن تجربة نادي بيراميدز لم تجني ثمارها حتى الآن وفقًا لما أنفقه النادي منذ تأسيسه وحتى الآن.

أكد شادي محمد نجم النادي الأهلي والكرة المصرية السابق أن الزمالك قدم مباراة كبيرة في نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي وكان الأفضل في أغلب فترات المباراة.

قال أحمد سمير لاعب نادي طلائع الجيش، إنه تعرض للظلم خلال فترة وجوده في الزمالك، مؤكدا أنه لا يعرف سبب غضب وهجوم جماهير الزمالك عليه .


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