وفاة مريضة أمريكية بـ كورونا بعد عملية زرع رئة مزدوجة.. والسبب متبرعة مصابة

تناولت تقارير وسائل إعلام دولية في الآونة الأخيرة واقعة وفاة مريضة أمريكية متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد-19 ) بعد شهرين من خضوعها لعملية زرع رئة مزدوجة، وأشار باحثون في دراسة علمية إلى أن حالة المريضة تعتبر أول حالة مثبتة لانتقال العدوى من عملية زرع عضو في الولايات المتحدة الأمريكية، مما أثار تساؤلات حول فحوصات كورونا المناسبة للمتبرعين المحتملين.





وأفاد تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية نُشر اليوم، الأحد، بأن الباحثين الذين أجروا الدراسة لاحظوا أن أحد الجراحين الذين تعاملوا مع رئتي المتبرعة قد أصيبت بدوره بعدوى كورونا، وهو ما يثبت أن المتبرعة هي مصدر انتقال العدوى للمريضة والجراح.









ووفقًا للدراسة العلمية، التي نُشرت في مجلة طبية شهرية بعنوان "American Journal of Transplantation" أو "المجلة الأمريكية لزراعة الأعضاء"، فإن جراحًا مرض وثبتت إصابته بـ كوفيد-19 بعد 4 أيام من تعامله مع رئتي المتبرعة، إلا أنه تعافى.





لكن يبدو أن هذه الحالة، والتي تعد الحالة الوحيدة المثبتة لانتقال عدوى كورونا من عملية زرع عضو من بين قرابة 40 ألف جراحة زراعة أعضاء في عام 2020، هي بمثابة حالة فردية وفقًا لموقع "Kaiser Health News" الأمريكي المختص بتغطية الأخبار المتعلقة بالقطاع الصحي.





يذكر أن الرئتين المتسببتين في انتقال عدوى كورونا للمريضة والجراح هما رئتا سيدة أمريكية توفيت عقب تعرضها لإصابة خطيرة في المخ جراء حادث سيارة؛ وبالنسبة للمريضة التي خضعت لعملية زرع الرئتين فهي سيدة من ولاية "ميشيجان" كانت تعاني من مرض الانسداد الرئوي المزمن، وأُجريت الجراحة في مستشفى جامعي بمدينة "آن آربر" بالولاية الأمريكية.





وقال "دانيال ريتشارد كول"، وهو أحد أطباء في كلية الطب بجامعة "ميشيجان" الأمريكية والتي تتبعها المستشفى الذي خضعت به المريضة للجراحة، في تصريحات لموقع "Kaiser Health News" الإخباري إن مسحات الأنف والحلق التي أُجريت بشكل روتيني للمتبرعة والمتلقية على حد سواء جاءت نتائجها سلبية.





واستطرد مؤكدًا: "لم تكن لنستخدم الرئتين إطلاقًا إذا جاءت نتيجة فحص كورونا إيجابية".









وأفادت الدراسة أنه بحلول اليوم الثالث بعد عملية زرع الرئتين أصيبت المريضة بحمى وعانت من انخفاض ضغط الدم وتطلبت حالتها جهاز تنفس صناعي وأظهرت الفحوصات إصابتها بعدوى في الرئة؛ وبعد أن ساءت حالتها قرر الأطباء إرسال عينة من الرئتين كي تخضع لفحص كورونا، وجاءت النتيجة إيجابية، رغم أنه بعد أن ألقى الأطباء نظرة مجددًا على مسحات الحلق والأنف الخاصة بالمتبرعة وجدوا أن نتيجتها كانت سلبية.



