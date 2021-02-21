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محافظات

وزير القوى العاملة ومحافظ كفر الشيخ يسلمان 9317 وثيقة تأمين للصيادين .. صور

الأحد 21/فبراير/2021 - 12:16 م
وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة ومحافظ كفر الشيخ
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محمود زيدان
شهد الدكتور محمد سعفان وزير القوي العاملة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، 9317 وثيقة تأمين علي الصيادين، والعمالة غير منتظمة من أبناء المحافظة.

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وعلاء ناصف، وكيل وزارة القوى العاملة وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وقال الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالعمالة غير المنتظمة، والصيادين والصيادات، مشيرًا إلى أنه اتفق مع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ على حل كل المشكلات الخاصة بالصيادين في كل القطاعات.

وأضاف، محافظ كفر الشيخ، أن صيادات كفر الشيخ محور اهتمام رئاسي، والدولة تولي قطاع الصيد اهتمامًا كبيرًا، والمبادرة الحالية تشمل 9317 وثيقة تأمين للصيادين والعمالة غير منتظمة، لافتًا إلى أن قيمة الشهادة الواحدة 100 ألف جنيه.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن المبادرة تشمل صيادي البحر وبحيرة البرلس ونهر النيل، بالاضافة إلى أن دعم العمالة غير المنتظمة للفئات التي تعاني من عدم انتظام العمل.

وزير القوى العاملة ومحافظ كفر الشيخ يسلمان 9317 وثيقة تأمين للصيادين .. صور
وزير القوى العاملة ومحافظ كفر الشيخ يسلمان 9317 وثيقة تأمين للصيادين .. صور
وزير القوى العاملة ومحافظ كفر الشيخ يسلمان 9317 وثيقة تأمين للصيادين .. صور
وزير القوى العاملة ومحافظ كفر الشيخ يسلمان 9317 وثيقة تأمين للصيادين .. صور
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