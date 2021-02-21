3 أشخاص وراء سرقة محول كهربائي بالمنطقة الصناعية بأكتوبر

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه في ارتكاب جرائم السرقات.





وتلقى قسم شرطة ثانٍ أكتوبر بمحافظة الجيزة بلاغا من الأهالي بقيام 3 أشخاص بسرقة أجزاء من محتويات "محول كهربائي" كائن بالمنطقة الصناعية الثانية دائرة القسم.





وانتقلت قوة من وحدة مباحث القسم وأمكن ضبط (3 أشخاص – لاثنين منهم معلومات جنائية)، وبحوزتهم (عدد من بارة النحاس خاصة بالتوصيلات الداخلية من المحول الكهربائي - سلاح ناري) والأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة.





وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه وقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الأجزاء النحاسية الداخلية لمحولات الكهرباء، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة.