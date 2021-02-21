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اقتصاد

مهمة في تل أبيب.. وزير البترول يتوجه لإسرائيل من أجل منتدى غاز شرق المتوسط

الأحد 21/فبراير/2021 - 02:42 م
طارق الملا
طارق الملا
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مايكل عياد
يتوجه المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اليوم إلى رام الله وإسرائيل لإجراء مباحثات مع الدكتور محمد مصطفى مستشار الرئيس الفلسطيني للشئون الاقتصادية، والدكتور يوفال شتانينز وزير الطاقة الإسرائيلى فى زيارة تشمل العمل على دعم أهداف وجهود منتدى غاز شرق المتوسط.

ويضم المنتدي الدول السبع المؤسسة "مصر وفلسطين وإسرائيل وقبرص واليونان والأردن وإيطاليا"، وذلك بهدف بلورة الرؤية المشتركة والحوار المنهجى لتطوير سوق إقليمية للغاز فى ظل دخول ميثاق المنتدى حيز التنفيذ بما يدعم جهود الدول الأعضاء فى استثمار احتياطياتها من الغاز واستخدام البنية التحتية المتاحة الحالية والمستقبلية من خلال تعاون مثمر وبناء بين دول المنتدى.

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وتأسس منتدى غاز شرق المتوسط في عام 2019، ومقره الرئيسي القاهرة، وانضمت إليه مؤخرًا دولة الإمارات بصفتها مراقبا، ويأتي انضمام مصر إلى منظمة غاز شرق المتوسط في إطار سعيها للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة في المنطقة.

ويهدف المنتدى الذي أُسس عام 2019 إلى إنشاء سوق غاز على المستوى الإقليمي وتأمين العلاقات التجارية وضمان تلبية العرض والطلب من الدول المكونة للمنتدى وترشيد تكلفة البنية التحتية وتقديم أسعار تنافسية.
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