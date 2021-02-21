توك شو.. رئيس لجنة مكافحة كورونا يطمئن المواطنين.. بدء صرف منحة العمالة غير المنتظمة من منافذ البريد

تناولت برامج التوك شو، اليوم الأحد، العديد من القضايا والموضوعات نرصدها لكم خلال التقرير التالي:





وضع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حجر الأساس لجامعة حلوان الأهلية، لافتا إلى أن هذا موقع من 15 موقعا لجامعات أهلية في محافظات مختلفة، مشيرا إلى أنه سيتم العمل على 12 جامعة بشكل متواز بنفس التوقيت والأسلوب.





محافظ بورسعيد: أول مارس بدء العمل على تحويل مبنى القنصلية الإيطالية إلى مستشفى قال عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إنه بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ووزارة التضامن نعمل على تحويل مبنى القنصلية الإيطالية ببورسعيد إلى مستشفى.