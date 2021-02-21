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توك شو

توك شو.. رئيس لجنة مكافحة كورونا يطمئن المواطنين.. بدء صرف منحة العمالة غير المنتظمة من منافذ البريد

الأحد 21/فبراير/2021 - 03:59 م
اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
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ريهام فيكتور
تناولت برامج التوك شو، اليوم الأحد، العديد من القضايا والموضوعات نرصدها لكم خلال التقرير التالي:

وضع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حجر الأساس لجامعة حلوان الأهلية، لافتا إلى أن هذا موقع من 15 موقعا لجامعات أهلية في محافظات مختلفة، مشيرا إلى أنه سيتم العمل على 12 جامعة بشكل متواز بنفس التوقيت والأسلوب.

قال عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إنه بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ووزارة التضامن نعمل على تحويل مبنى القنصلية الإيطالية ببورسعيد إلى مستشفى.

قال الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن قمة أولوياتنا فى الوقت الحالى تحديث بروتوكولات ثم الاجتماع مع كل المنظمات الموجودة داخل وزارة الصحة المصرية.

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إنه سوف يتم استلام حوالى 8.6 مليون جرعة من لقاح استرازينيكا خلال الشهر الجاري، من خلال "تحالف الجافي" وسوف تأتى تلك الشحنات بشكل متتالى، منوهة إلى أن تكون تلك الجرعة من استرازنيكا تعتبر شحنات الربع الأول من هذا العام.

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إنه سيتم البدء في تلقي طلب المواطنين للحصول على لقاحات كورونا، الأسبوع المقبل، موضحة أن مصر ستتسلم شحنة جديدة من اللقاحات، خلال ساعات.

أعلن بيومي القطان، مدير عام منطقة بريد شرق القاهرة، اليوم الأحد، بدء صرف استحقاق العمالة غير المنتظمة المتضررة من جائحة كورونا، باعتبارها منحة قررها الرئيس عبدالفتاح السيسي. 

قالت المهندسة سحر شعبان، رئيس حى غرب الاسكندرية، إن أهالى عقار كوم الشقافة المائل بالإسكندرية يتسلمون وحداتهم ببشائر الخير 3، معلقة: "الناس مش مصدقة  نفسها أنها عايشة فى شقق آدمية".

عرض برنامج "صباح الورد"، والمذاع على فضائية "تن"، تقريرا عن استضافة العاصمة الإدارية لـ مهرجان شباب مصر "على أرض الإنجازات".

وقال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، خلال المهرجان، إن المهرجان يقام بالتعاون مع اتحادات شباب مصر، ومراكز شباب مصر، على مستوى الجمهورية، مقدما لهم خالص التحية والتقدير على مجهوداتهم.


قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز الأرصاد الجوية والاستشعار عن بعد، إن هيئة الأرصاد أعلنت عن وجود حالة من عدم الاستقرار الجوي تستمر يومي الاثنين والثلاثاء.

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