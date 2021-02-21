قبرص تؤكد ضرورة حضور الاتحاد الأوروبي اجتماع الأمم المتحدة لحل قضيتها

أكد الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ضرورة وجود الاتحاد الأوروبي في الاجتماع غير الرسمي الذي دعا إلى عقده الأمين العام للأمم المتحدة لحل المشكلة القبرصية في أبريل القادم، في أقرب تقدير.





جاء ذلك خلال محادثة هاتفية أجراها أناستاسياديس مع فون دير لاين ليلة أمس، ناقشا خلالها آخر التطورات المتعلقة بالقضية القبرصية، وسبل عقد اجتماع "5+1" غير الرسمي بهدف استئناف الحوار والتوصل إلى حل قائم على أساس قرارات الأمم المتحدة ومبادئ الاتحاد الأوروبي وقيمه .. وفقا لما نقلته وكالة أنباء "سي إن إيه" القبرصية الرسمية اليوم /الأحد/ على موقعها الإلكتروني.





واتفق الجانبان أيضا على ضرورة أن يكون الاتحاد الأوروبي حاضرًا في هذا الاجتماع، وأن تكون مشاركته نشطة في الجهود المبذولة لحل المشكلة، كون قبرص دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، وتطرقا إلى اجتماع المجلس الأوروبي القادم الذي سيعقد في نهاية مارس ومناقشة العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.







وفي هذا الشأن، قالت فون دير لاين، إن تركيا بحاجة إلى أن تظهر بالفعل استعدادها لتعزيز علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي في إطار القانون الدولي والأوروبي.





وبحث الجانبان أزمة وباء فيروس كورونا المستجد، حيث أعرب الرئيس القبرصي عن شكره للمفوضية الأوروبية على الجهود التي تبذلها لاحتواء الأزمة وتوزيع اللقاحات في الدول الأعضاء.



