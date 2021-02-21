بالتعاون مع قصور الثقافة .. تعليم الفيوم تعلن ختام مسابقة مبدعي المستقبل بالموهوبين

نظمت مديرية التربية والتعليم بالفيوم (إدارة الموهوبين والتعلم الذكي )، مسابقة مبدعي المستقبل للعام الخامس على التوالي بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة.

شارك الطلاب الموهوبين فى المسابقة، بـ 400 عمل فني على مستوى المحافظة في مجال التربية الفنية وتأليف الشعر و القصة القصيرة.

وفاز فى مسابقة التربية الفنية 20 طالب وطالبة على مستوى المحافظة ، كما فاز 14 طالب وطالبة فى تأليف القصة والشعر.

جدير بالذكر سوف يتم تحكيم الأعمال الفائزة على مستوى الجمهورية بمقر وزارة الثقافة خلال مارس 2021 م

و تقدم الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم برسالة شكر لجميع الطلاب المشاركين فى المسابقة، وكذلك لإدارة الموهوبين والتعليم الذكي بالمديرية والإدارات التعليمية، والدكتور طارق هديب مدير إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بالمديرية، والمعلمين المشرفين على الطلاب وذلك للجهد المتميز المبذول فى العمل.

وافتتح الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، يرافقه الدكتور خالد عطا الله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و الدكتور صفاء محمد أحمد عميد كلية التربية للطفولة المبكرة مشروع تنمية المهارات المهنية للطالبة المعلمة بكلية التربية للطفولة المبكرة وكذلك الاستديو الإذاعي والتليفزيوني الخاص بقسم الإعلام التربوي بالكلية ، بحضور عدد من عمداء ووكلاء الكليات ومستشاري رئيس الجامعة و أمين عام الجامعة.





وصرح الدكتور أحمد جابر شديد ، أن المشروع يهدف إلى تنمية مهارات الطالبات المعلمات بكلية التربية للطفولة المبكرة على كيفية استخدام الأجهزة الحديثة بمعمل مصادر التعلم لذوي الاحتياجات الخاصة وكذلك تنمية مهاراتهم في مجال الدراسات والبحوث التجريبية والاستشارات النفسية وأيضًا تطوير ورفع كفاءة الطالبات المعلمات من خلال التدريب على التطبيقات العملية على الأجهزة والمعدات الخاصة بمعملي التنوير الموسيقى واللغات.





وأشار شديد، إلى أن إدارة الجامعة أتاحت كافة الامكانات المالية والتقنية لإنجاز هذا المشروع المهم والذى سيعمل في مرحلته الأولى على تدريب وتنمية وتطوير مهارات طالبات الكلية وفى المرحلة الثانية سيقوم بتقديم التدريب والدعم الفني والتقني للمؤسسات التعليمية المتخصصة في مجال تأهيل الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة كما أكد سيادته أن الاستوديو الإذاعي والتليفزيوني الخاص بقسم الإعلام التربوي والمزمع بدء الدراسة فيه قريبًا مجهز بوحدات إضاءة وأجهزة صوت وعزل صوتي وكاميرات ووحدات تحكم حديثة ستسهم في تقديم التدريب العملي للطلاب وإنتاج البرامج الخاصة بالأطفال.





وقال الدكتور خالد عطا الله، انه سيتم استخدم الاستوديو الإذاعي والتليفزيوني في مجال إنتاج المقررات الدراسية والتعليم الهجين كما ستتم إتاحة استخدامه في إقامة الدورات التدريبية المتخصصة في المجال الإعلامي لطلاب الجامعة وللمتخصصين فى المجال الإعلامي من خارج الجامعة.