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اقتصاد

وزير قطاع الأعمال يبحث مع محافظ القاهرة تسريع إجراءات تطوير فندقي شبرد والكونتيننتال

الأحد 21/فبراير/2021 - 04:18 م
صدى البلد
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علياء فوزي
استقبل هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بمقر مكتبه اليوم الأحد، وذلك لبحث عددًا من الموضوعات والملفات المشتركة.

وعقد الوزير اجتماعًا مع المحافظ، بحضور عدد من قيادات محافظة القاهرة والشركة القابضة للسياحة والفنادق التابعة للوزارة.

وتم خلال الاجتماع التباحث حول التراخيص المطلوبة لهدم مبنى الملحق الخلفي لفندق شبرد - حيث تم الانتهاء من الحصول على كافة الموافقات من الجهات المختصة - ولزيادة الطاقة الفندقية وإضافة جراج للسيارات، في ضوء إجراءات تطوير الفندق ورفع مستواه من 4 نجوم إلى 5 نجوم.

وتم مناقشة كيفية العمل على دفع الاستثمار لإعادة إنشاء فندق الكونتنينتال التاريخي في ميدان الأوبرا، في إطار خطة الدولة لإحياء القاهرة الخديوية، حيث كان قد تم إعداد خطة متكاملة لإعادة بناء الفندق بالتصميم الأصلي ونفس الطراز المعماري المميز الذي أنشئ عليه في عام 1870.
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