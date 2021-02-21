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حوادث

محكوم عليها في قضايا .. حقيقة ادعاءات سيدة الغربية أثناء استوقافها بنقطة أمنية

الأحد 21/فبراير/2021 - 05:57 م
ضبط فتاة
ضبط فتاة
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مصطفى الرماح
نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" إدعت خلاله إحدى السيدات بتعرضها لسوء معاملتها أثناء إستيقافها بإحدى النقاط الأمنية بالغربية وفحص هاتفها المحمول وتفتيش حقيبة يدها.

بالفحص تبين عدم صحة ما إدعته المذكورة من تعرضها لسوء معاملتها وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه تم إستيقاف السيدة المذكورة بإحدى النقاط الأمنية بدائرة مركز طنطا بالغربية ، حيث تبين سابقة إتهامها والحكم عليها فى العديد من القضايا ، ومطلوب التنفيذ عليها فى حكمين قضائيين.

وقد تم ضبطها وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها للتنفيذ عليها فى الأحكام القضائية الصادرة ضدها.

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