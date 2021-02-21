بإطلالة كاجوال .. ريهام أيمن تتألق في أحدث ظهور لها

حرصت الفنانة ريهام أيمن على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.
تألقت ريهام أيمن في الصور بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت بنطلون أسود أتسم برسومات الورد و نسقت معها سويت شيرت بنفس اللون لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.
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وأنتعلت ريهام أيمن حذاء رياضي مسطح باللون الأبيض، ولم تتكلف في أرتداء الإكسسوارات و المجوهرات و أكتفت ببعض القطع البسيطة و الغير مبالغ فيها.
أما من الناحية الجمالية، أعتمدت ريهام أيمن على خصلات شعرها المموج المنسدله على كتفيها، ولم تتكلف في أستخدام مستحضرات التجميل وأعتمدت على جمالها الطبيعي.