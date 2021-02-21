بإطلالة كاجوال .. ريهام أيمن تتألق في أحدث ظهور لها









تألقت ريهام أيمن في الصور بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت بنطلون أسود أتسم برسومات الورد و نسقت معها سويت شيرت بنفس اللون لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.





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وأنتعلت ريهام أيمن حذاء رياضي مسطح باللون الأبيض، ولم تتكلف في أرتداء الإكسسوارات و المجوهرات و أكتفت ببعض القطع البسيطة و الغير مبالغ فيها.





أما من الناحية الجمالية، أعتمدت ريهام أيمن على خصلات شعرها المموج المنسدله على كتفيها، ولم تتكلف في أستخدام مستحضرات التجميل وأعتمدت على جمالها الطبيعي.



