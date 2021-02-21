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مرأة

لازم تكشف.. أعراض انخفاض درجة حرارة الجسم

الأحد 21/فبراير/2021 - 08:31 م
صدى البلد
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اسماء محمد
يصعب أحيانًا معرفة ما إذا كان الشخص يعاني من انخفاض حرارة الجسم حتى وان كان الانسان يرتدى ملابس ثقيلة او يجلس فى مكانا دافئا، وهى حالة صحية تسبب مضاعفات عديدة اذا لم يتم علاجها بالشكل الصحيح.

واليكم الاعراض المبكرة لانخفاض درجة حرارة الجسم التى تتطلب زيارة الطبيب فورا، وفقا لما جاء فى موقع " nih" :

برودة القدمين واليدين
انتفاخ أو انتفاخ في الوجه
جلد شاحب
الارتعاش (في بعض الحالات لا يرتجف الشخص المصاب بانخفاض حرارة الجسم)
أبطأ من الكلام العادي أو تداخل الكلمات
يتصرف بالنعاس
الشعور بالغضب أو الارتباك

الاعراض المتأخرة لانخفاض حرارة الجسم:

التحرك ببطء أو صعوبة في المشي أو كونك أخرق
حركات ذراع أو ساق متصلبة ومتشنجة
بطء ضربات القلب
التنفس البطيء والضحل
فقدان الوعي أو فقدان الوعي
 إذا كنت تعتقد أن شخصًا ما لديه علامات تحذيرية لانخفاض درجة الحرارة.

حاول نقل الشخص إلى مكان أكثر دفئًا.
لف الشخص المصاب ببطانية دافئة أو مناشف أو معاطف - كل ما هو مفيد. حتى دفء جسمك سيساعدك. استلق قريبًا ، لكن كن لطيفًا.
أعطِ الشخص شيئًا دافئًا ليشربه ، لكن تجنب المشروبات التي تحتوي على الكحول أو الكافيين ، مثل القهوة العادية.
لا تفرك ساقي الشخص أو ذراعيه.
لا تحاول تدفئة الشخص في الحمام.
لا تستخدم وسادة التدفئة.
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