7 حيل سريعة لـ خفض حرارة الجسم في الطقس الساخن

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أطعمة ومشروبات عديدة يمكنك تناولها فى الطقس الحار للحفاظ على برودة جسمك، والتغلب على ارتفاع درجات الحرارة، وإليك أبرز تلك الأطعمة يقدمها موقع "





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الكوسة

تحتوى على 95% ماء وهى مصدر جيد للفيتامينات A و C وكذلك الألياف الغذائية.







التوت

يحتوي التوت أيضًا على نسبة عالية من الماء ، مما يساعد على ترطيب الجسم ، مما يجعله وجبة خفيفة مثالية فى الطقس الحار.





الأفوكادو

تناول ثمرة الأفوكادو مع رشها بعصير الليمون الطازج للمساعدة على الهضم في الأيام الحارة.





الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات

في حالة الحرارة الشديدة ، فإن تناول الكربوهيدرات مثل كميات صغيرة من الخبز أو المكرونة سيحافظ على توازن مستويات الطاقة ويمنع الإرهاق الحراري.





الموز

غني بالبوتاسيوم الذي يساعد على تنظيم سوائل الجسم بعد التعرق الزائد.





الخوخ

من الفواكه المعبأة بالماء فهو يرطب الجسم بشكل طبيعي





السمك