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أخبار العالم

السعودية.. جامعة القصيم توفر مقرا للقاح كورونا

الأحد 21/فبراير/2021 - 07:23 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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أمينة الدسوقي


وقّعت جامعة القصيم السعودية، اتفاقية تعاون مشترك مع وزارة الصحة لإقامة مقر لأخذ لقاح كورونا بالمدينة الطبية بالجامعة.

وقالت جامعة القصيم، في بيان عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي –تويتر- إنه سيتم البدء في تحديد أولى مواعيد أخذ اللقاح قريبًا بعد اكتمال التجهيزات اللازمة.

وكان البنك المركزي السعودي، أعلن فى وقت سابق من اليوم الأحد، تدشين نظام المدفوعات الفورية بشكل تجريبي، وبهدف تفعيل النظام مع عدد من البنوك في المملكة.

وذكرت قناة "العربية" أن نظام المدفوعات الفورية يشرف عليه البنك المركزي، ويُعدّ خطوة أساسية لتعزيز مركز المملكة كإحدى الدول المتقدمة في خدمات القطاع المصرفي والتقنية المالية.

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