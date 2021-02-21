ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

محمد طاهر زيادة: الفوز ببرونزية سان شاين بإسبانيا دافع قوى قبل الأولمبياد

الأحد 21/فبراير/2021 - 08:27 م
صدى البلد
Advertisements
القسم الرياضي
أعرب محمد طاهر زيادة البطل العالمى في الفروسية عن سعادته بتحقيق المركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة سان شاين بأسبانيا أمس.

وأضاف طاهر أن البطولة كانت صعبة نظرا للمنافسة الشديدة من جميع اللاعبين ويشارك بها افضل عشرة لاعبين على مستوى العالم لكن الحمد لله نجحت فى تحقيق هذه الميدالية. 

وأشار زيادة إلى أن بطولة سان شاين ستدفعنى نحو المزيد من البطولات التي أسعى للمشاركة فيها في الفترة القادمة بعد عودة النشاط الرياضي ولدينا خطة كبيرة في الفروسية للبطولات القادمة من أجل المنافسة عليها ولتكون الاستعداد الامثل لاولمبياد طوكيو الصيف المقبل.

وأضاف فارس مصر ان هناك دعما كبيرا من قبل وزارة الشباب والرياضة من خلال الدكتور اشرف صبحي والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الاولمبية واتحاد الفروسية ومسؤولو البنك الأهلي المصري الراعي الرسمي لى بالإضافة الى شركة وادى دجلة وروابط الرياضية المسوق الحصري لي.

يذكر ان فارس مصر العالمى محمد طاهر زيادة لاعب منتخب الفروسية استطاع في حصد المركز الثالث والميدالية البرونزية ببطولة سان شاين المقامة وهى احد البطولات الكبرى التى تضيف تصنيف للاعبين المشاركين.
 
وشهدت البطولة منافسة شرسة بين جميع الفرسان خاصة وان البطولة يشارك فيها عدد كبير من اللاعبين اللاعبين العشرة الاوائل  والمصنفين على مستوى العالم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

طاهر محمد طاهر: هدفنا الميدالية البرونزية في مونديال العالم

الشناوي: جمهورنا العظيم وراء التتويج ببرونزية العالم

أعضاء الأهلي يحتفلون ببرونزية كأس العالم للأندية

بدر بانون يحتفل بتتويج الأهلي ببرونزية كأس العالم

محمد طاهر زيادة يحقق برونزية بطولة sun shine 4 stars بإسبانيا

ترشيحاتنا

الكاف يوافق على حضور الجماهير مباراة سيمبا والأهلي رسميا

متى نصلي العشاء ؟.. رسول الله كان يصليها في هذه الساعة

إدارة الزمالك تشكر وزراء الخارجية و الرياضة و الطيران بعد حل أزمة رحلة السنغال

وزيرة الصحة: دفعات من لقاح فيروس كورونا تصل مصر خلال ساعات

عامل نظافة بـ 26 ألف دولار.. وظيفة "لقطة" بالقصر الملكي البريطاني | تفاصيل

بالأسماء .. الحكومة تكشف مدن مشروع سكن كل المصريين

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالدولار.. سعر خرافى لفستان درة في أحدث إطلالة لها.. شاهد

توب أسود.. نهى عابدين تثير الجدل بإطلالة تبرز أنوثتها

بعد تصدرها تريند.. أجرأ إطلالات لـ نانسي عجرم تكشف عن جمالها