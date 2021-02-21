وزير قطاع الأعمال يوضح إجراءات تطوير فندقي شبرد والكونتيننتال.. فيديو

قال المهندس هشام توفيق وزير قطاع الأعمال ، ان فندق شبرد منذ عام 2014 وهو مغلق وبالتالي قمنا بعمل مزاد بالمشاركة بالايراد للفندق وفازت به شركة سعودية وقمنا بتوقيع العقد منذ عام ولمدة شراكة 35 عام . الأعمال





وأضاف وزير قطاع الأعمال خلال مداخلة هاتفية في برنامج " حضرة المواطن " المذاع علي قناه " الحدث اليوم " ، واجهة فندق شبرد تطل علي النيل واليوم قمت بالاجتماع مع محافظ القاهرة لمناقشة الاجراءات الاخيرة الخاصة بتراخيص عودة عمل الفندق .



