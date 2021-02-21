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وزير قطاع الأعمال يوضح إجراءات تطوير فندقي شبرد والكونتيننتال.. فيديو

الأحد 21/فبراير/2021 - 08:21 م
فندق شبرد
فندق شبرد
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إبراهيم القادري
قال المهندس هشام توفيق وزير قطاع الأعمال ، ان فندق شبرد منذ عام 2014 وهو مغلق وبالتالي قمنا بعمل مزاد بالمشاركة بالايراد للفندق وفازت به شركة سعودية وقمنا بتوقيع العقد منذ عام ولمدة شراكة 35 عام .

وأضاف وزير قطاع الأعمال خلال مداخلة هاتفية في برنامج " حضرة المواطن " المذاع علي قناه " الحدث اليوم " ، واجهة فندق شبرد تطل علي النيل واليوم قمت بالاجتماع مع محافظ القاهرة لمناقشة الاجراءات الاخيرة الخاصة بتراخيص عودة عمل الفندق .

واوضح هشام توفيق ، قمنا بصرف 195 مليون جنية لإعادة تطوير فندق شبرد ومازلنا نعمل وسيتم تحويل الفندق الي 5 نجوم ونعمل على احياء فندق الكونتيننتال المجاور لميدان الأوبرا .
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