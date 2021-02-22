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مرأة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 2/22/2021.. اكتشف ما يخبئ لك برجك

الإثنين 22/فبراير/2021 - 02:01 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية إذا كنت من هؤلاء إليك توقعات الأبراج ليوم الاثنين 22 من فبراير 2021
 
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 برج الحمل: 21 مارس - 19 أبريل

قد تحدث مشاكل صحية. إذا كنت تعاني من أي مرض في الرئة ، استشر الطبيب على الفور. اليوم لن يكون يومًا جيدًا من حيث المال. إذا كنت قد أخذت قرضًا ، فقد يزداد الضغط لتسديده. في مثل هذه الحالة ، ستكون تحت ضغط كبير. في هذا الوقت عليك التحلي بالصبر

برج الثور: 20 أبريل - 20 مايو

اليوم يمكنك ماليًا مساعدة أي محتاج ، مما يمنحك الكثير من السعادة. ينصح رجال الأعمال بالاحتفاظ بوثائقهم الضرورية في عهدتهم. يوجد اليوم احتمال فقدان أي مستند مهم ، والذي قد يواجه بسببه الكثير من المشاكل. إذا كنت تقوم بعمل ما ، فسيتم إكمال أي من مهامك الصعبة بسهولة اليوم.
برج الجوزاء: 21 مايو - 20 يونيو

اليوم ستشعر بالإيجابية وستواجه المحن بشجاعة. اليوم ، سيكون كل انتباهك على عملك. إذا قمت بالمهمة ، فسوف تكمل جميع مهامك بوتيرة سريعة. قد يتلقى رجال الأعمال أقل من الأرباح المخطط لها.

برج السرطان (21 يونيو - 21 يوليو):

اليوم سيكون جيدًا لك من حيث العمل. إذا قمت بهذه المهمة ، فستحصل على الدعم الكامل من كبار الضباط. بصرف النظر عن هذا ، ستحافظ أيضًا على التآزر مع الزملاء. ستكون الظروف طبيعية في المكتب. إذا كنت تقوم بأعمال تجارية وكنت منزعجًا من بعض الأمور القانونية لبعض الوقت ، فلديك اليوم إمكانية قوية للتخلص منها

برج الأسد: 23 يوليو - 22 أغسطس

إذا كنت تفكر في بدء عمل تجاري جديد ، فعليك أن تتخذ قراراتك بحكمة شديدة. بصرف النظر عن هذا ، تجنب الوقوع في الحيل القانونية ، وإلا فقد تتعرض لخسارة مالية كبيرة اليوم. يُنصح سكان الوظيفة بإكمال جميع أعمالهم في الوقت المحدد. من المحتمل أن يكلفك رئيسك ببعض المهام الكبيرة والمهمة.
في مثل هذه الحالة ، حاول جاهدًا أن تكسب قلوبهم حتى يتحقق حلمك في التقدم قريبًا. ستكون الظروف طبيعية في حياتك الشخصية. ستحصل اليوم على فرصة لقضاء المزيد من الوقت مع والديك. بالحديث عن الصحة .

برج العذراء: 23 أغسطس - 22 سبتمبر

إذا لم تكن قادرًا على التركيز على عملك بشكل صحيح بسبب الخلاف المستمر في حياتك الشخصية ، فعليك التركيز على عملك عن طريق تحويل انتباهك عن هذه الأشياء.

هذه المرة مهمة جدًا بالنسبة لك ، سواء كانت وظيفة أو عمل تجاري. اليوم يمكنك الحصول على ثمار جيدة من حيث المال. قد تسفر الاستثمارات التي تمت في الماضي عن النتائج المتوقعة.

برج  الميزان: 23 سبتمبر - 22 أكتوبر

يجب أن تعامل أفراد أسرتك بشكل صحيح ، وإلا فقد يدفعك غضبك بعيدًا عن أحبائك ، خاصةً حاول معاملة الأفراد الأصغر سنًا في منزلك بالحب. على صعيد العمل ، من المحتمل جدًا أن تحقق نجاحًا جيدًا اليوم. إذا كنت تقوم بوظيفة حكومية ، فيمكنك الحصول على الأخبار الجيدة بترقيتك.
من ناحية أخرى ، يُنصح رجال الأعمال بالحفاظ على ضبط النفس في حديثهم

برج العقرب: 23 أكتوبر - 21 نوفمبر

عقليا اليوم سوف تشعر أنك بحالة جيدة جدا. سيقل توترك وستتدفق طاقة جديدة بداخلك. اليوم سوف تكون قادرًا على القيام بكل عملك بجد. إذا كنت تعمل ، فيمكنك الحصول على فرصة جيدة لإظهار موهبتك. بصرف النظر عن هذا ، يمكنك أيضًا أن تكون جزءًا من اجتماع أساسي في المكتب.
إذا كنت تقوم بأعمال تجارية بعد الكثير من النضال الشاق

برج القوس: 22 نوفمبر - 21 ديسمبر

إذا كنت قلقًا بشأن زيادة وزنك ، فعليك ممارسة الرياضة بانتظام. أيضًا ، عليك تغيير عادات الأكل والشرب. مع هذا ، لن تكون قويًا جسديًا فقط ولكن عقليًا أيضًا.

برج الجدي: 22 ديسمبر - 19 يناير

أموالك ستكون أفضل من المعتاد. إذا كنت تريد التخلص من ديونك في أسرع وقت ممكن ، فتجنب الإنفاق دون داع وركز على الادخار قدر الإمكان.


 برج الدلو: 20 يناير - 18 فبراير

تجنب الخلاف أو المواجهة مع زملائك في المكتب إذا كنت تعمل. ابتعد عن المشاعر السلبية مثل الغضب والأنا. ننصح التجار اليوم بتجنب إجراء صفقات اقتصادية كبيرة.

قد تكون هناك بعض العقبات الرئيسية في طريق الأشخاص العاملين المرتبطين بالممتلكات. عليك أن تكون أكثر حذرا فيما يتعلق بالمال. تنفق بعناية اليوم. بالحديث عن حياتك الشخصية

برج الحوت: 19 فبراير - 20 مارس

اليوم سيكون يوم مختلط بالنسبة لك، بادئ ذي بدء ، تحدث عن عملك ، فقد يواجه رجال الأعمال تحديًا كبيرًا. إذا كنت ترغب في تنمية عملك ، فأنت بحاجة إلى اتخاذ بعض القرارات المهمة.

إذا كنت تقوم بعمل ما ، فتخلَّ عن الكسل وقم بعملك بأمانة كاملة وعمل شاق. يمكن لسرقة العمل أن تفسد مزاج رئيسك في العمل. يمكنك الجدال مع والدك حول المال.
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