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منوعات

صدمة.. رجل يتلقى زجاجة بول مع طعامه بدلا من مشروب غازي| صور

الإثنين 22/فبراير/2021 - 06:31 ص
زجاجة
زجاجة
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عزة عاطف
طلب الملابس أو الطعام عبر الإنترنت عادة ما يكون على عكس المتوقع، لكن في هذه الحالة فاق الأمر حدود كل التوقعات، حيث تلقى بريطاني زجاجة مياه غازية ممتلئة بالبول بدلًا من الصودا مع صندوق طعامه.

وفي واقعة غريبة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تلقى ناقد رياضي يدعى «أوليفر مكمانوس» صندوق طعامه مع هدية مثيرة للاشمئزاز، فقد وقعت عليه الصدمة كالصاعقة عندما وجد إلى جانب لحم البقر والدجاج المتبل، زجاجة مياه غازية ملأها شخص ما بالبول.

وغرَّد "مكمانوس" عن الحادث المؤسف بصورة للزجاجة وهي لا تحتوي على سائلها الأصلي من الصودا.

وحاول مكمانوس جعل الأمر لا يبدو هجوما على الشركة، وكتب إنه ربما تمت إضافة الزجاجة في وقت ما أثناء التسليم لأن "الصندوق لم يكن مغلقًا بشكل صحيح".

وأكد لصحيفة مترو أن آخر شيء يريده هو أن يتسبب في إقالة أي شخص أو افتعال مشكلة نتيجة لهذا الحادث، قائلا: "من المؤسف أنه حدث ولكن هذا ما يبدو عليه الأمر الآن".

وردَّت الشركة المسئولة عن الحادثة، على Twitter : "نحن حقًا لا نجد كلمات لوصف مدى أسفنا بسبب ما حدث، هل يمكنك إرسال رسالة مباشرة إلينا حتى نتمكن من التعامل مع هذا في أقرب وقت ممكن؟".

وأضافوا في وقت لاحق: "نحن نحقق في الأمر، ولقد اعتذرنا مباشرة لمكمانوس وقدمنا ​​إيماءة حسن نية مناسبة.. نحن نعمل بجد لفعل كل ما في وسعنا لضمان عدم حدوث ذلك مرة أخرى".
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