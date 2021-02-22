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تعليم

لطلاب الإعدادية.. ننشر نماذج استرشادية للتدريب على شكل امتحان الورقة المجمعة

الإثنين 22/فبراير/2021 - 07:11 ص
نماذج استرشادية
نماذج استرشادية
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ياسمين بدوي

اعدت وزارة التربية والتعليم، عددا من النماذج الاسترشادية، لتدريب طلاب الشهادة الاعدادية على نظام ورقة الامتحان المجمع، التي تجمع بداخلها جميع المواد. 


وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد صور هذه النماذج الاسترشادية التي وضعتها الوزارة، بعد  أن قرر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن يعقد لطلاب الاعدادية امتحان مجمع متعدد التخصصات في المواد الأساسية يوم الاحد الموافق 7 مارس 2021 ، فيما تم تدريسه في الفصل الدراسي الأول ، وسيكون الحضور يوم واحد فقط في لجان مدرسية.. وسيكون نتيجة هذا الامتحان (اجتياز أو عدم اجتياز).


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وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم: لا تضاف درجات امتحان الفصل الدراسي الأول إلى المجموع الكلى فى نهاية العام بل يشترط اجتياز الامتحان المجمع للتقدم لامتحان الفصل الدراسي الثاني.


واضاف الوزي: الطالب الذى لم يجتاز امتحان الفصل الدراسي الأول أو حصل على 50% فأكثر في الورقة الامتحانية ولم يحصل على 25% فى مادة أو أكثر عليه التقدم لامتحان تكميلي ويعد هذا الامتحان شرطًا أساسيًا للتقدم لامتحان الفصل الدراسي الثاني في المواد التي تسببت في ذلك.


واكد طارق شوقي انه سيحسب مجموع الطالب وفق الدرجات التي سيحصل عليها فى امتحان الفصل الدراسي الثاني فقط ويتم تنسيق الطالب للالتحاق بالمرحلة الثانوية (عام/ فنى /........الخ) وفق تلك الدرجات.


وأوضح وزير التربية والتعليم أنه سيكون عدد الاسئلة في امتحانات الاعدادية كالتالي:


اللغة العربية : 10 أسئلة بـ 80 درجة

الرياضيات (جبر وهندسة ) : 8 اسئلة بـ 60 درجة

اللغة الانجليزية : 6 أسئلة بـ 60 درجة

العلوم : 6 أسئلة بـ 40 درجة

الدراسات الاجتماعية : 5 أسئلة بـ 40 درجة

المجموع: 35 سؤالا بـ 280 درجة 

لطلاب الإعدادية.. ننشر نماذج استرشادية للتدريب على شكل امتحان الورقة المجمعة
لطلاب الإعدادية.. ننشر نماذج استرشادية للتدريب على شكل امتحان الورقة المجمعة
لطلاب الإعدادية.. ننشر نماذج استرشادية للتدريب على شكل امتحان الورقة المجمعة
لطلاب الإعدادية.. ننشر نماذج استرشادية للتدريب على شكل امتحان الورقة المجمعة
لطلاب الإعدادية.. ننشر نماذج استرشادية للتدريب على شكل امتحان الورقة المجمعة
لطلاب الإعدادية.. ننشر نماذج استرشادية للتدريب على شكل امتحان الورقة المجمعة
لطلاب الإعدادية.. ننشر نماذج استرشادية للتدريب على شكل امتحان الورقة المجمعة
لطلاب الإعدادية.. ننشر نماذج استرشادية للتدريب على شكل امتحان الورقة المجمعة
لطلاب الإعدادية.. ننشر نماذج استرشادية للتدريب على شكل امتحان الورقة المجمعة
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