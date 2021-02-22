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مرأة

بالألوان المبهجة.. وعد تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

الإثنين 22/فبراير/2021 - 07:44 ص
وعد
وعد
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هاجر هانئ
حرصت الفنانة الخليجية وعد على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الانستجرام، بصور جديدة من أحدث جلسة تصوير.

وتألقت وعد في الصور بإطلالة مبهجة، حيث ارتدت جيب متوسطة الطول باللون البرتقالي و اتسمت بصيحة البليسية التي تتصدر أحدث صيحات الموضة ونسقت معها بليزر أنيق باللون الأصفر.

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وانتعلت وعد حذاء أنيق ذا كعب عالٍ جمع بين اللون الأصفر و البرتقالي، ولم تتكلف في ارتداء الإكسسوارات و المجوهرات و اعتمدت على البساطة و عدم المبالغة.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت وعد على خصلات شعرها المموج المنسدل على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة.

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