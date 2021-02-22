بالألوان المبهجة.. وعد تبهر متابعيها بهذه الإطلالة





وتألقت وعد في الصور بإطلالة مبهجة، حيث ارتدت جيب متوسطة الطول باللون البرتقالي و اتسمت بصيحة البليسية التي تتصدر أحدث صيحات الموضة ونسقت معها بليزر أنيق باللون الأصفر.





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وانتعلت وعد حذاء أنيق ذا كعب عالٍ جمع بين اللون الأصفر و البرتقالي، ولم تتكلف في ارتداء الإكسسوارات و المجوهرات و اعتمدت على البساطة و عدم المبالغة.





أما من الناحية الجمالية، اعتمدت وعد على خصلات شعرها المموج المنسدل على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة.



