خلوة وزارية بالإمارات غدا .. والسودان يخفض عملته .. وتعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني .. أبرز العناوين بصحف الإمارات

-زحف مسؤولي طرابلس إلى شرقي ليبيا.. خطوات تعزز المصالحة

-«آيدكس ونافدكس 2021».. الإمارات تستضيف العالم وتبشر بالتعافي من آثار «كورونا»

-الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوصل إلى «حل مؤقت» مع إيران

-المحتجون في ميانمار يدعون إلى إضراب عام ضد الانقلاب

-جونسون يطرح خطة لخروج إنجلترا من الإغلاق

-آخر تطورات انتشار فيروس كورونا في العالم





وتناولت الصحف الإمارات ، عددًا من الموضوعات المحلية والدولية، مسلطة الضوء على آخر المستجدات في الشأن الإيراني، وتطورات الوضع الوبائي في العالم لفيروس كورونا المستجد.





وذكرت صحيفة الخليج، يترأس الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، غدًا الثلاثاء، خلوة وزارية لمناقشة أولويات الدولة للخمسين عامًا القادمة.





وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الاثنين، عبر حسابه على «تويتر»: «أترأس غدًا وأخي الشيخ محمد بن زايد، خلوة وزارية نناقش خلالها أولويات الدولة للخمسين عامًا القادمة.. شكل حكومتنا.. وكيفية تسريع مسيرتنا التنموية، وتحسين بيئة الأعمال والاقتصاد في بلادنا لتحقيق قفزات تنافسية جديدة.. المستقبل ملك لمن يتخيّله ويصممه وينفذه».





وفي شأنٍ آخر، قالت الخليج، أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل جروسي، التوصل إلى «حل مؤقت» يسمح للوكالة بمواصلة عمليات التفتيش في إيران، رغم بدء طهران تقليص عمل المفتشين الدوليين اعتبارًا من الثلاثاء.





وقال جروسي للصحفيين لدى عودته من زيارة إلى طهران حيث أجرى محادثات مع المسؤولين هناك: «ما اتفقنا عليه هو شيء قابل للحياة من المجدي جسر هذه الفجوة التي نواجهها الآن، هذا ينقذ الوضع الآن».





وكان البرلمان الإيراني الذي يهيمن عليه المحافظون قد أقر قانونًا في ديسمبر يلزم الحكومة بوقف العمل بالبروتوكول الإضافي وطرد مفتشي الوكالة في حال لم ترفع الولايات المتحدة العقوبات المصرفية والنفطية التي تفرضها على طهران.





ومن ميانمار، دعا معارضو الانقلاب العسكري، إلى إضراب عام والمزيد من الاحتجاجات في الشوارع الاثنين، في الوقت الذي هددت فيه السلطات بأن المواجهة قد تودي بحياة آخرين بعد مقتل محتجين اثنين من المتظاهرين في مطلع الأسبوع.





وعلى الرغم من نشر عدد أكبر من القوات والتعهد بإجراء انتخابات جديدة فقد أخفق قادة الجيش في وقف الاحتجاجات اليومية وحركة العصيان المدني المستمرة مُنذ أكثر من أسبوعين، والتي تطالب بالتراجع عن انقلاب الأول من فبراي والإفراج عن الزعيمة المنتخبة أونج سان سو تشي.





قالت صحيفة البيان، خفض المصرف المركزي السوداني، قيمة العملة المحلية خفضًا حادًا، أمس، معلنًا عن نظام جديد «لتوحيد» سعر الصرف الرسمي وسعر السوق السوداء في مسعى لتجاوز أزمة اقتصادية مُعقدة، وأملًا بالحصول على إعفاء دولي من ديونه التي تصل إلى 60 مليار دولار، في إجراء يطلبه المانحون الأجانب وصندوق النقد الدولي، لكنه تأجل لشهور في ظل نقص بالسلع الأساسية وتضخم متسارع.





وحول كورونا، يعتزم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الاثنين طرح خطة طريق خروج إنجلترا من الإغلاق الحالي بسبب فيروس كورونا، حيث قال جونسون إنه يريد رفع الإغلاق بطريقة "حذرة لكن لا رجوع فيها"، وأمضت إنجلترا شهرين في حالة إغلاق ولكن تم بالفعل تخفيف بعض الإجراءات.





من ليبيا، تشهد حركة التواصل بين غربي وشرقي ليبيا نسقًا متصاعدًا ما يرفع منسوب الأمل بين أبناء الوطن الواحد، وأكد رئيس الحكومة الجديدة عبدالحميد الدبيبة أنه لن يمنح أي حقيبة وزارية لمن لا يستطيع مباشرة عمله من مختلف مناطق البلاد، إذ على الوزير في حكومته أن يتجول في أنحاء ليبيا من دون عراقيل أو قيود، وهو ما يعني ألا يكون متورطًا في الصراعات الإيديولوجية والمناطقية أو متهمًا بالتحريض على القتال ودعم الإرهاب.





وعلمت «البيان» أن وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق المنتهية ولايتها، المثير للجدل، فتحي باشاغا يستعد لزيارة المنطقة الشرقية في الأسبوع المقبل، تنفيذًا لما وعد به في التاسع من فبراير الجاري، عندما قال إنه سيتجه إلى شرقي البلاد، في إطار العمل على تكريس المصالحة.





من جانبها تحدثت صحيفة الإمارات اليوم، عن آخر التطورات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا في العالم في ضوء أحدث الأرقام والتدابير الجديدة والأحداث البارزة، قائلة إن الولايات المتحدة تقترب من عتبة 500 ألف وفاة بفيروس كورونا في وقت يبعث فيه عدد من المؤشرات على الأمل وفي مقدمها وتيرة عمليات التلقيح.





بحسب أرقام جامعة جونز هوبكنز، فان حصيلة الوباء بلغت الأحد أكثر من 497 ألف وفاة.





أخيرًا ، قالت صحيفة الاتحاد، شهد المئات من المصريين والأجانب صباح اليوم الاثنين ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني في معبده الشهير، بمدينة أبوسمبل التاريخية جنوبي مدينة أسوان.





وقال أيمن أبوزيد، رئيس الجمعية المصرية للتنمية السياحية والأثرية، إن الظاهرة الفلكية الفريدة، أعادت مظاهر الاحتفالات إلى مدينة أبو سمبل ومحافظة أسوان، على الرغم من الظروف التي فرضتها جائحة كورونا، حيث شهدت المدينة على مدار الأمس واليوم حالة من الزخم السياحي الذي افتقدته طوال الشهور الماضية.





محليًا من الإمارات قالت الإتحاد، يحمل تنظيم دولة الإمارات للدورة الـ 15 من معرضي «آيدكس ونافدكس 2021» في مركز أبوظبي الوطني للمعارض بشرى للعالم أجمع نحو الدخول إلى مرحلة التعافي من جائحة «كوفيد - 19»، كما يؤكد أهمية العمل معًا يدًا بيد من أجل معالجة آثار الجائحة على مختلف الأصعدة، لاسيما الصحية والاقتصادية.





ويعكس تواجد عارضين من 60 دولة ثقة العالم في قدرة الإمارات على استضافة أحد أهم وأكبر المعارض المتخصصة في الصناعات الدفاعية على مستوى العالم.