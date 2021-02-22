6 حبات من هذه الفاكهة يوميا للحفاظ على صحة عظامك

فوائد عديدة غير متوقعه لتناول ثمرة من البرقوق يوميا فيمكن أن يفعل البرقوق السحر من خلال مساعدتك على إنقاص الوزن وتحسين الهضم والحفاظ على صحة عظامك ودمك وأكثر من ذلك بكثير.

وفقا لموقع برايت سايد هذه الفاكهة المجففة مليئة بالعناصر الغذائية الصحية التي يتوق إليها جسمك. وما عليك سوى أن تأكل 6 حبات برقوق في اليوم لتحصل على جميع فوائدها ، لذا فهي تعد وجبة خفيفة مثالية يمكنك تناولها في أي مكان.

1. أنها تدعم وظائف الجسم العديدة.

2. مفيدة للدم.

3. تحسين الهضم.

البرقوق مليء بالألياف ، وهو عنصر أساسي يدعم الهضم الصحي. على سبيل المثال ، يحتوي كوب واحد من البرقوق منزوع النوى على 12 جرامًا من الألياف القابلة للذوبان. علاوة على ذلك ، فهي تحتوي على السوربيتول ، وهو ملين طبيعي يساعد على تحفيز حركة الأمعاء.

4. . يمكن أن تساعد في فقدان الوزن.



