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مرأة

6 حبات من هذه الفاكهة يوميا للحفاظ على صحة عظامك

الإثنين 22/فبراير/2021 - 02:34 م
صدى البلد
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لمياء الياسين
فوائد عديدة غير متوقعه لتناول ثمرة من البرقوق يوميا فيمكن أن يفعل البرقوق السحر من خلال مساعدتك على إنقاص الوزن وتحسين الهضم والحفاظ على صحة عظامك ودمك وأكثر من ذلك بكثير.
وفقا لموقع برايت سايد هذه الفاكهة المجففة مليئة بالعناصر الغذائية الصحية التي يتوق إليها جسمك. وما عليك سوى أن تأكل 6 حبات برقوق في اليوم لتحصل على جميع فوائدها ، لذا فهي تعد وجبة خفيفة مثالية يمكنك تناولها في  أي مكان.

1. أنها تدعم وظائف الجسم العديدة.

100 جرام من البرقوق يحتوي على 732 مجم من البوتاسيوم. هذه المعادن الكبيرة  ضرورية لجسمنا لأنها تساعده على العمل بشكل صحيح وكذلك منع العديد من الأمراض فهى تقلل من خطر الإصابة بسكتة دماغية ، وتحافظ على صحة العظام ونمو العضلات بشكل صحي

2. مفيدة للدم.

قد يؤدي عدم وجود ما يكفي من الحديد في الجسم إلى الإصابة بفقر الدم ، مما قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة. من بينها التعب الشديد ، ومشاكل القلب أو الرئة ، ومشاكل الحمل. يعد البرقوق المجفف مصدرًا رائعًا للحديد مما يجعله من أفضل المنتجات للمساعدة في منع مثل هذه المشاكل.

3. تحسين الهضم.

البرقوق مليء بالألياف ، وهو عنصر أساسي يدعم الهضم الصحي. على سبيل المثال ، يحتوي كوب واحد من البرقوق منزوع النوى على 12 جرامًا من الألياف القابلة للذوبان. علاوة على ذلك ، فهي تحتوي على السوربيتول ، وهو ملين طبيعي يساعد على تحفيز حركة الأمعاء.

4. . يمكن أن تساعد في فقدان الوزن.

بفضل الألياف التي تحتويها ، يمكن أن يساعدك تناول البرقوق على البقاء ممتلئًا لفترة أطول والتحكم في وزنك بنجاح.

5. الحفاظ على صحة العظام وقوتها.

قد يعاني الأشخاص المعرضون لخطر الإصابة  بهشاشة العظام ، وخاصة النساء وكبار السن ، من فقدان كثافة المعادن في العظام. قام باحثون من إحدى الدراسات بفحص آثار تناول البرقوق على النساء اللاتي يعانين من هشاشة العظام بعد سن اليأس. أظهرت النتائج أن البرقوق ساعد في منع حدوث هذه المشكلة.

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